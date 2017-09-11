Pentagon'da 11 Eylül saldırılarında ölenler anıldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de, 11 Eylül saldırılarının 16'ncı yılında Savunma Bakanlığında (Pentagon) anma töreni düzenlendi.

Başkent Washington'daki törene, Başkan Donald Trump ve eşi Melanie Trump'ın yanı sıra Savunma Bakanı James Mattis ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford katıldı.

Trump, törendeki konuşmasında, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına seslenerek, "Bugün bütün halkımız sizin acılarınızı paylaşmaktadır. Acılarınızı asla silemeyiz ya da kaybettiklerinizi geri getiremeyiz fakat halkımızın güvenliğini sağlamak ve onların ölümünü onurlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Terör örgütü El Kaide'nin 11 Eylül 2001'deki saldırılarından sonra sadece "dünyanın değil, herkesin değiştiğini" vurgulayan Trump, "Nasıl bir şeytanla karşı karşıya olduğumuzu gördük. Fakat o karanlık saatlerde bir araya gelerek gayemizi yeniledik. Aramızdaki fark hiç bu kadar az, ortak noktalarımız ise hiç bu kadar fazla olmamıştı." diye konuştu.

Savunma Bakanı Mattis de konuşmasında Trump'a seslenerek, "Başkan, senin ordun asla korkmaz." dedi.

- 11 Eylül'de ne olmuştu?

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kulelere çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü.

İkiz Kulelerde 2 bin 606 kişi, Pentagon'da 125 kişi ve kaçırılan uçaklarda ise 246 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarda, 19 teröristle toplam ölü sayısı 2 bin 996 olarak açıklanmıştı.

Tarihin akışını değiştiren 11 Eylül saldırılarının ardından eski Başkan George W. Bush, Afganistan ve Irak'a girme kararı almış, Beyaz Saray'ın Ortadoğu'daki savaş yanlısı politikası büyük tepkilere neden olmuştu.

Bush'un ''Terörizmle Savaş Kampanyası'' çerçevesinde kurulan ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) ülkede yasa dışı dinlemelere başlarken, "medeniyetler çatışması" ve "İslamofobi"ye zemin oluşturan 11 Eylül saldırıları, başta ABD olmak üzere Batılı devletlerde Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarında büyük artışa yol açtı.