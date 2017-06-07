Pentagon’un Suriye’deki cami saldırısı soruşturması tamamlandı

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Halep’in Cina köyünde yapılan hava saldırısına yönelik açtığı soruşturmada, vurulan binanın bir cami ile ilişkili olması konusunda yeterli bilgiye sahip bulunmadığını, bunun El Kaide’ye yönelik yapılmış “meşru” bir saldırı olduğunu ve saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

CENTCOM, F-15 savaş uçakları ve MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçları ile 16 Mart tarihinde Suriye’nin Halep iline bağlı Cina köyüne bir camiye yönelik hava saldırısına dair soruşturmasını tamamladığını duyurdu.

Konuyla ilgili ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) telefonla bağlanan CENTCOM Harekat Direktör Yardımcısı Tuğgeneral Paul Bontrager, söz konusu saldırıda tek hatanın binanın camiyle ilişkili olduğuna dair ellerinde yeterli bilgi bulunmaması olduğunu iddia etti.

Bontrager, “Bu saldırı ile ilgili kaygı (komutanın) elinde saldırı kararını vermek zorunda olduğu zamanda, bina ile ilgili angajman yetkisi için yeterli bilgi olmamasıydı.” dedi.

Binanın cami ile irtibatlı olmasının, saldırıyı yasal olarak engelleyemeyeceğini anlatan ABD’li komutan cami ile ilişkili olduğu tespit edildiği takdirde saldırı yetkisini daha üst düzeylerden almak gerekebileceğini bildirdi.

- Saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği iddiası

El Kaide liderlerinin hedef alınan binada toplantı halinde bulunduklarından emin olduklarını iddia eden Bontrager, “Bu istihbaratı yanılsayacak tek bir bilgi yok.” diye konuştu.

Sivilleri hedef almadıklarını kaydeden Tuğgeneral Bontrager, "Yüksek sayıda sivilin öldürüldüğüne dair haberleri dikkate aldık ancak soruşturmamızda bu iddiaları destekleyecek bulgulara rastlamadık.” ifadesini kullandı.

Saldırı sonrasında hastanelere götürülen kişileri hedef almadıklarını bildiren Bontrager, saldırıda sadece bir sivilin hayatını kaybettiğini ve onun da boyundan yola çıkılarak, çocuk olabileceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Söz konusu kişinin bir savaşçı olmadığını ve saldırı öncesinde de orada bulunduğunu tespit ettiklerini anlatan ABD’li komutan, hedef alınan gruba nispeten söz konusu sivilin ölümününe ilişkin, “Orantılı güç kullanma esaslarına uygun.” değerlendirmesini yaptı.

Suriye'nin Halep kentinin batısındaki Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde 16 Mart'ta bir camiye yatsı namazı vakti düzenlenen hava saldırısında 58 sivil hayatını kaybetmişti.

Konuyla ilgili açıklamasında CENTCOM, Halep'in Cina köyü yakınlarında aynı akşam bir hava saldırısı gerçekleştirdiklerini kabul etmiş ancak vurulan noktanın "El Kaide liderlerinin toplandığı yer olduğunu" ileri sürmüştü.

Pentagon ise Cina köyünde bir hava saldırısı düzenlediğini ancak bir camiyi değil, hemen yanındaki binayı hedef aldıklarını iddia etmişti. Ancak Pentagon'un kamuoyu ile paylaştığı fotoğrafta, sağlam olan eski bir camiye işaret edilirken, yanındaki vurulan caminin durumu dikkat çekmişti.

Köye ulaşan AA muhabirinin yerel halktan aldığı bilgiye göre, ABD savaş uçaklarının hedef aldığı camide ağırlıklı olarak Tebliğ cemaati mensupları bulunuyordu. Mensuplarının büyük bölümü Halep'in batı kırsalında yaşayan Tebliğ cemaati, her hafta perşembeyi cumaya bağlayan akşamlarda, yatsı namazının ardından bölgedeki bir camide toplantı düzenliyordu.

Uluslararası insan hakları izleme örgütleri ve yerel kaynaklar da 16 Mart akşamı yapılan saldırıda en az 58 sivilin hayatını kaybettiğini, yüzlerce sivilin de yaralandığını belirtmişti.