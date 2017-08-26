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Pentagram "Gündüz Gece"ye klip çekti

İSTANBUL (AA) - 30. yılını kutlayan Pentagram, sevilen şarkılarını yeni yorumlarıyla sunduğu "Akustik" albümündeki "Gündüz Gece"ye klip çekti.Davulda Cenk Ünnü, bas gitarda Tarkan Gözübüyük, gitarlarda Hakan Utangaç, Metin Türkcan...

Pentagram

İSTANBUL (AA) - 30. yılını kutlayan Pentagram, sevilen şarkılarını yeni yorumlarıyla sunduğu "Akustik" albümündeki "Gündüz Gece"ye klip çekti.

Davulda Cenk Ünnü, bas gitarda Tarkan Gözübüyük, gitarlarda Hakan Utangaç, Metin Türkcan ve Demir Demirkan ile albümde izi bulunan Ozan Tügen'in de yer aldığı klipte, vokallerde Murat İlkan, Ogün Sanlısoy ve Gökalp Ergen şarkıyı birlikte seslendirdi.

Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" olarak da bilinen unutulmaz eseri "Gündüz Gece"nin klibinde, Pentagram fan kulübünden 50 kişilik bir ekip de rol aldı.

Başarılı pek çok reklam filminin yanı sıra dünyaca ünlü rock grubu Nine Inch Nails'in kliplerindeki dokunuşlarıyla da adından söz ettiren, ayrıca Pentagram'ın "Geçmişin Yükü" klibinde de imzası bulunan başarılı editör Fred Baudet, "Gündüz Gece" klibinde de ustalığını konuşturdu.

Pentagram elemanlarının "Sonsuz" klibinden sonra ikinci kez bir arada olduğu "Gündüz Gece", bugün grubun vevo kanalında ve tüm müzik kanallarında yayımlanmaya başlandı.

Fatih Ormanları'nda çekilen klibin yapımcılığını Mustafa Uslu ve Deniz Tuncay, görüntü yönetmenliğini ise Soykut Turan gerçekleştirdi.

Zeytinli Rock Festivali'nde yarın hayranlarıyla buluşacak grup, 10 Eylül'de Mersin MilyonFest, 23 Eylül'de Antalya Kemer Rock Festivali, 7 Ekim'de İzmir Rock Days, 8 Ekim'de ise İzmit Nart Müzik Festivali'nde sahne alacak.

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