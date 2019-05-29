Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin food istanbul dünya y
Viaport Turizm Jeneratörü
Viaport Turizm Jeneratörü
WhatsApp hattı kurdu!
WhatsApp hattı kurdu!
İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi
Üreticinin yüzü güldü!
Yunan ekonomisine erken seçim dopingi
Ekonomiye seçim dopingi
Yeni atamalar yapıldı
Yeni atamalar yapıldı

Perakende cirosu ilk çeyrekte yüzde 24 arttı

- TAMPF ile Nielsen tarafından hazırlanan TAMPF-Nielsen Perakende Endeksi Mart 2019 verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde perakende sektörünün enflasyondan arındırılmamış toplam cirosu yüzde 24 arttı - TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu: - "Büyümenin yüzde 4'lük kısmı yeni mağaza açılışlarından gelirken, yüzde 19'luk kısmı metrekare başına ciro büyümesine işaret ediyor"

Perakende cirosu ilk çeyrekte yüzde 24 arttı
banner17

İSTANBUL (AA) - Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ile Nielsen tarafından hazırlanan TAMPF-Nielsen Perakende Endeksi Mart 2019 verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde perakende sektörünün enflasyondan arındırılmamış toplam cirosu yüzde 24 arttı.

TAMPF'den yapılan açıklamaya göre, TAMPF-Nielsen Perakende Endeksi Mart 2019 verileri açıklandı.

Buna göre, perakende sektörünün yılın ilk çeyreğinde enflasyondan arındırılmamış toplam cirosu yüzde 24 arttı.

Yılın ilk 3 ayında 2018'in aynı dönemine göre sektörün metrekare başına ciro değişiminde yüzde 19 artış gerçekleşti.

Perakende sektöründe satış alanının metrekare değişiminde de yüzde 4 artış kaydedildi.


- "Gıda büyümesi gıda enflasyonun altında realize oldu"


Açıklamada görüşlerine yer verilen TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, şunları kaydetti:

"Büyümenin yüzde 4'lük kısmı yeni mağaza açılışlarından gelirken, yüzde 19'luk kısmı metrekare başına ciro büyümesine işaret ediyor. Büyüme, enflasyona yakın gerçeklemiş görünmekle beraber gıda dışı büyüme, mağaza açılışları düşüldükten sonra enflasyonun bir parça altında kaldı. Gıda büyümesi ise gıda enflasyonunun altında realize oldu. TÜİK perakende endeksi ile mukayese ettiğimizde modern perakendenin sektörde büyümeye bu çeyrekte de liderlik ettiğini görüyoruz. İkinci ve üçüncü çeyrek sonuçlarının ekonomik aktivite açısından çok daha belirleyici olacağını, Tüketici Güven Endeksi gelişiminin bu sonuçlara etki edeceğini öngörüyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Alp önder özpamukçuTAMPF
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5