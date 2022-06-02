Perakende Günleri başkanların mesajları ile başladı

1-2 Haziran tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Perakende Günleri”, sektörünün geleceğine yön veren pek çok yerli ve yabancı konuşmacıyı ağırlıyor. Benzersiz içeriği ile tüm perakende sektörünü, alt sektörleri ve hizmet verenleri ile bir araya getiren bu büyük buluşmanın ilk günü, sektör derneklerinin ortak basın toplantısı ile başladı.

Toplantıda Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Başkanı Serhan Tınastepe, Tescilli Markalar Derneği (TMD) İzzet Stamati, Türkiye Alışveriş Merkezleri Ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı Alp Önder Özpamukçu ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz perakende sektörünün mevcut durumunu, geleceğini ve çözüm önerilerini masaya yatırıldı.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel konuşmasında kira artışları ile ilgili getirdikleri önerileri tekrarlayarak “Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda gerek konut, gerek cadde, gerekse alışveriş merkezlerindeki kira artışlarına oransal anlamda bir sınır getirilmesi, ama bunun karşılığında da mülk sahiplerinin gelir vergisi oranının azaltılması konusunda bir öneride bulunmuştuk. Geçtiğimiz dönemlerde cadde mağazalarında ciro kirası olmadığı için, kira anlaşmazlıklarının daha yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Alışveriş merkezlerinde ise ciro kirası olması sebebiyle, çok daha az mağduriyet yaşanıdığını düşünüyorum, çünkü perakende sektörü şu anda yaptığımız anketlere göre fiyat artışlarıyla beraber geçen yıla göre epey yukarıda seyrediyor” dedi.

yaşanan küresel gıda enflasyonunun, zorlayıcı ve herkesi sıkıntıya sokan bir durum olduğunu belirten Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç “ Eğer dünyada gıda ve beslenme ile ilgili sorun yaşamak istemiyorsak, G20 ülkeleri derhal toplanmalı ve gündem sadece gıda olmalı. Bu durumun ancak tüm ülkelerin, aynen pandemide olduğu gibi, bir araya geldiği ve birlikte çözüm ürettiği bir platformda çözülebileceğine inanıyorum. Aksi halde gıda krizi son derece büyüyerek gelmeye devam ediyor”dedi.

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş ise konuşmasında sektör olarak birinci ve öncelikli konularının ticari gayrimenkul kira rejimi oluşturmak olduğunu belirterek “Sosyal konutlar ile ticari gayrimenkul kiralarının ayrıştırılmasının gerektiği kanaatindeyiz. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda olduğu gibi ticari gayrimenkul kira rejiminin ülkemizde de düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Başkanı Serhan Tınastepe konuşmasında “Teknoloji perakende sektörü için olmazsa olmaz bir ihtiyaç halinde. Pandemi döneminde ülkemizden teknolojik anlamda çok daha gelişmiş ülkelerin, tedarik zincirlerinin nasıl kırıldığını gördük. Türkiye'de ise gıda perakendecileri öncülüğünde perakendenin bütün alt kategorileri, tüketicilerin ihtiyaçlarının kesintisiz karşılanması noktasında muazzam bir sürdürülebilir hizmet verdi. Burada yaptığımız teknoloji yatırımlardan çok, insanımızın gayretine ve insan kaynağımızın niteliğine, onların şirketlerine ve işlerine olan bağlılığına dayalı olarak bu hizmetin verilebildiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerin birer Milano, Dubai, Paris ve Londra olabilmesi için yabancı markalara kesinlikle ihtiyaç olduğunu söyleyen Tescilli Markalar Derneği (TMD) İzzet Stamati “Bizlerin de çalıştığı birçok marka Türkiye'de üretimlerini arttırmak için çok ciddi anlamda çalışmalar yapıyor. Ayrıca pandemi sonrasının özellikle turistlerin kurlardaki avantajı da değerlendirerek Türkiye'ye yoğun ilgi göstermesi ile alışveriş merkezlerindeki yabancı markaların ciroları yüzde 50 yerli, yüzde 50 yabancı tüketicilerden gelmeye başladı” dedi.

Sektörde verimliliğin her zamankinden daha fazla önem kazandığının altını çizen Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı Alp Önder Özpamukçu “Tüketicilerin gelecek harcamalarını öne çekerek tüketimi hızlandırmasının, henüz müşteri sayılarına yansıdığını söyleyemeyiz. 2019 yılındaki, pandemi öncesi döneme henüz yaklaşamadık. Ancak özellikle turizm alışverişleri ülkemizde çok önemli bir yer tutuyor. Dubai ve Milano gibi şehirlerle rekabet edebilmeyi hedefliyoruz. Ancak bunun için buradaki marka çeşitliliğinin ve üst segment markaların turizme hitap edecek şekilde çoğalması gerekiyor” dedi.

Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz 2021 yılının 2.yarısında sektörün pandemiden sağlam bir rövanş aldığını belirterek “Pandemi döneminde üretici ve tedarikçi arasında sancılar yaşansa da, tüketicilere hiçbir şey yansıtmamayı başardık. Hammadde bulamadığımız dönemler oldu, ama şişe kapağı olmadığını kimseye hissettirmedik. Önümüzdeki dönemde globalde yaşanan hammadde sıkıntısı doğal olarak Türkiye'yi de etkileyecek. Bu noktada coğrafi avantajımızı iyi kullanarak kendimize büyük ölçüde yetebiliriz düşüncesindeyim” dedi.