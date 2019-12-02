Perakende Günleri’19 Bu Sene 4-5 Aralık’ta, Haliç Kongre Merkezi’nde…

Türkiye ve uluslararası arenada en büyük iş organizasyonları arasında gösterilen ve aralıksız olarak 18 yıldır devam eden organizasyonlardan biri olan Perakende Günleri, bu yıl birçok yeniliğe ev sahipliği yapıyor.

Perakende sektörü ve ilgili tüm sektörlerin güncel durumunu tartışmak, çözüm yolları üretmek, sektörün geleceğine yön vermek ve sektördeki yenilikleri paylaşmak üzere alanında uzman yabancı ve yerli konuşmacılarla sektör temsilcilerini buluşturacak Perakende Günleri 2019, yeni yeri Haliç Kongre Merkezi’nde 4 Aralık’ta kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Sahne Şimdi Perakende Sektörünün…

Perakende Günleri 2019’daki değişikliklerden biri de bu sene eş zamanlı konferansların düzenlenecek olması. 3 bin kişilik oditoryumda tüm katılımcıları ilgilendiren, gündemi kapsayan oturumlar yer alırken 6 ayrı ‘Uzmanlık Sahnesi’nde perakendenin derinine inilecek.

İlk günün ‘Uzmanlık Sahneleri’ Akinon E-Ticaret, Communisis Müşteri Deneyimi, Gıda Perakendesi Sahnesi olurken ikinci günün ‘Uzmanlık Sahneleri’ ise Yeme İçme- Gastronomi, Perakende Çözümleri, Girişimcilik Sahneleri olacak.

Perakende Günleri’nin bu yılki içeriği hız, akıl ve teknoloji üzerine kuruldu. Hızla gelişen teknoloji, dijitalleşme ve sürekli farklılaşan tüketici davranışlarıyla yaşanan büyük değişim Perakende Günleri 2019’da ele alınarak perakendecilerin bu dönemde neler yapabileceği aktarılacak.

Perakende Günleri 2019 kendi rekorunu kırarak 42 oturumda 68 konuşmacıyı ağırlayacak

Perakende Günleri düzenlendiği ilk günden bu yana alanında uzman uluslararası ve yerli konuşmacıları ağırlayarak sektör temsilcilerine yeni bir bakış açısı kazandırırken, dünyadaki yenilik ve trendleri takip ederek modern bir gelecek tasarımı dizayn edebilmelerine destek oldu. Perakende Günleri 2019 bu sene kendi rekorunu kırarak 42 oturumda 68 konuşmacıyı ağırlamaya hazırlanıyor.

Açılışını rap efsanesi Ceza’nın yapacağı Perakende Günleri 2019’un yabancı konuşmacıları arasında sokak yemeği dünyasının Michelin yıldızlı kraliçesi Jay Fai, kariyerine Şangay Alcatel’de başlayan ve bugüne kadar Polycore Software, Sinnolabs gibi pek çok iş girişiminde bulunan Pascal Coppens, SAP Global Perakende Başkanı Achim Schneider ve müşteri davranışları uzmanı Ken Hughes bulunuyor.

Sokak Yemeği Dünyasının Michelin Yıldızlı Kraliçesi Jay Fai, Perakende Günleri’nde

Dünyada gelişmekte olan sokak yemekleri kültürünün sembolü, bütün önemli şeflerin ilham kaynağı ve Tayland’ın ilk Michelin yıldızlı sokak yemekleri şefi Jay Fai Perakende Günleri 2019’un merakla beklenen konuşmacıları arasında yer alıyor. Jay Fai’nin Bangkok’ta bulunan efsane restoranının önündeki kuyruk hiç bitmiyor, yemek yiyebilmek için saatlerce sıra beklemek gerekiyor. Kayak gözlükleri, beresi ve kırmızı rujuyla tüm gün tava başında olan Jay Fai bütün yemekleri enerjisi hiç sönmeden tek başına pişiriyor. 1980’den beri neredeyse bir gün bile ateş başından ayrılmayan Jay Fai, Perakende Günleri’ne katılmak için İstanbul’a geliyor. İki Michelin yıldızlı Sommelier Şef Thon ile birlikte gerçekleştireceği oturumda restoranının, mütevazi bir sokak tezgahından nasıl dünyaca ünlü bir lezzet noktasına dönüştüğünü anlatacak Jay Fai, herkesin ilham alacağı bir konuşma gerçekleştirecek.

Perakende Günleri 2019’un bir diğer yabancı konuğu Sinolog, Yazar ve Girişimci Pascal Coppens. Coppens, ‘Çin Geliyor: Nefesinizi Tutun’ başlıklı oturumunda Çin’deki teknoloji yatırımlarını, tamamen mobile entegre olmuş yaşam tarzını ve Çin’in hiç bilinmeyen yönlerini aktarırken, ülkenin inovasyonda bir dünya lideri olma hedefinin de altını çizecek. Coppens ayrıca özel bir Soru-Cevap oturumu ile Çin ile iş yapmayı düşünenlerin sorularını yanıtlayacak ve girişimcilere tavsiyelerde bulunacak.

SAP Global Perakende Başkanı Achim Schneider ise ‘Deneyim Ekonomisi ve Akıllı İşletmeler’ başlıklı oturumunda akıllı bir işletme olmanın yollarını dünya perakendesinden örneklerle anlatırken geleceğin firmalarının veriyi hızla iç görüye dönüştüren, müşterisini daha yakından tanıyarak ona özel deneyimler sunabilen, otomasyon, inovasyon ve deneyim süreçlerini besleyen teknolojileri işine entegre eden akıllı işletmeler olacağını vurgulayacak.

Müşteri Davranışları Uzmanı Ken Hughes, pazarlama iletişiminin değişen yüzünü ve müşterilerin beklentisinin önüne nasıl geçilebileceğini anlatırken en büyük değer olan müşterilerimizi heyecanlandırmanın, eğlendirmenin ve alışverişi bir serüvene dönüştürmenin yollarını somut örneklerle aktaracak.

Perakende Günleri 2019 ile ilgili bir değerlendirme yapan Soysal Kurucusu Suat Soysal: “Bu sene ‘Tebdilimekanda ferahlık vardır’ dedik ve Perakende Günleri’nde bir yer değişikliğine giderek Haliç Kongre Merkezi’nde tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni mekanımızda fuar ve konferans alanımız aynı yerde olacağı için katılımcılarımıza büyük kolaylık olacağını düşünüyorum. Öte yandan bu sene eş zamanlı konferanslar da misafirlerimizi bekleyen bir başka yeniliğimiz… 6 farklı ‘Uzmanlık Sahnemiz’ ile perakende sektörünün her alanına dokunacağız… Kısaca Perakende Günleri’nde herkes kendine değer katacak bir konferans mutlaka bulacak diyebiliriz.”

Akinon ve Opet ana sponsorluğunda düzenlenen Perakende Günleri 2019’un yerli konuşmacıları arasında ise Akinon Kurucu Ortağı Tolga TATARİ, Oxford Üniversitesi CRIC Merkezi Kıdemli Üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN, Vestel Genel Müdürü Ergün GÜLER, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ, Müzisyen Paul & Eren DWYER, İstanbul Akvaryum Kompleksi İcra Kurulu Üyesi ve Akvaryum Genel Müdürü Dilek ÇAPANOĞLU ile birlikte ‘Uzmanlık Sahneleri’ konuşmacıları yer alıyor.

Uzmanlık Sahneleri konuşmacıları ise şu şekilde sıralanıyor:

Akinon E-ticaret Sahnesi

• E-İhracat mı, İhracat E mi? / LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Salih YILMAZ ve Modanisa Kurucu Ortağı Kerim TÜRE,

• Lacoste Omnichannel Dönüşümü – Digital Flagship / Eren Perakende Satış ve Mağazacılık A.Ş., CDO- Chief Digital Officer Arda GENÇ,

• E-ticarette Marifet Nerede? / Aydınlı Grup, CEO Gökay EROL

• A101, CTO / Orhan DAĞLIOĞLUGİL

Girişimcilik Sahnesi

• Çöpler Kontrol Altında / Evreka Kurucu Ortak ve CEO’su Umutcan DUMAN,

• Dünyadaki Otizmli Çocuklar için Bir Gelişim Öyküsü / Otsimo Kurucu Ortağı Zafer ELÇİK,

• Kasa Kuyruğunda Müşteri kaybetmeye Son / Öde-Al Kurucusu Fevzi GÜNGÖR,

Yeme-İçme Gastronomi Sahnesi

• Yurtdışı Açılımda Önemli Araç: Türk Kahvesi / Arzum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat KOLBAŞI, Kütahya Porselen, Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral SÜRMELİ, Yazar Cenk GİRGİNOL

• Kahve Deneyim Trendleri /Caffe Nero, CEO Ahmet YANIKOĞLU

• Gastronomiye Yeni Soluk: Kent Bahçeleri / Urban Garden, Kurucu / Beyhan UZUNÇARŞILIOĞLU

Gıda Perakendesi Sahnesi

• Yalınlaş Markalaş / Bicen Mağazacılık San.ve Tic. A.Ş İcra Kurulu Başkanı İhsan BİÇEN, Özhan Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim ÖZHAN, Taciroğlu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yaman TACİROĞLU

• Somut Örneklerle Dijital Olgunluk / Yıldız Holding, Global Dijital Transformasyon Başkanı / Adnan METİN

Communisis Müşteri Deneyimi Sahnesi

• Akıllı Mağaza / DeFacto, CEO / İhsan ATEŞ

• Communisis Ülke Müdürü, Pınar ZEYTİNOĞLU

• Müşteri “Zevkine” Göre Takılır / Tübitak Martek Danışmanı ve Deneysel Tıp Uzmanı Oytun ERBAŞ

• Müşteri Deneyimi: Nereye Kadar? / Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer TAVİLOĞLU, Derimod Yönetim Kurulu Üyesi Murat ZAİM, Obase Yönetim Kurulu