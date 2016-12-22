Perde, Halep için açıldı

NİĞDE (AA) - Niğdeli sanatseverler, "1 Dram, 3 Mizah, Tek Kadın" adlı tiyatro oyununu, bilet yerine, Halep'e gönderilmek üzere getirdikleri giyecek ve gıda yardımı karşılığında seyretti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezleri Tiyatro Kulübü üyeleri, Niğde Halk Eğitim Merkezinin katkılarıyla Niğde Kültür Merkezi'nde, "1 Dram, 3 Mizah, Tek Kadın" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Oyunu izlemek isteyenlerden bilet yerine, Halep için giyecek ve gıda yardımında bulunmaları istendi. Çok sayıda sanatsever, yanlarında getirdikleri gıda malzemeleri ile atkı, bere, mont, bot gibi kışlık giyecekleri Halep'e bağışladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'tekilere yardım etmek amacıyla organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, oyunculara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Tiyatroyu izleyen Ömer Halisdemir Üniversitesi konservatuvar bölümü öğrencisi Yunus Deveci de Halep'te yaşananlara sessiz kalamayacaklarını vurgulayarak, ellerinden geldiğince yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

Elif Nur Sürücü ise organizasyonu çok beğendiğini ifade ederek, "Çok duygulandık, elimizde ne varsa olduğu kadar getirip destek olmaya çalıştık. Umarım devamı gelir, izlemeye katılamayacağız ama bir daha olursa katılırız." dedi.

İl gençlik merkezlerinde tiyatro eğitmeni olarak görev yapan Vasıf Koçer de oyuncuların ücretsiz tiyatro düşüncesini itirazsız kabul ettiğini aktararak, "Bir hayra vesile olduk. Onların da hoşuna gitti. İnşallah, sınırlarımız içerisinde veya sınırlarımızın dışında ihtiyacı olan, başta çocuklar olmak üzere tüm insanlara topladığımız malzemeler ulaşır. İlgi çok fazla. Ellerinde 10 poşetle gelenler oldu." diye konuştu.

Tiyatro oyuncusu Mücella Şimşir ise yardım amaçlı oyunda yer aldığı için duyduğu mutluluğu dile getirdi.