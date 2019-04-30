Perpa B Blok, başkanını seçti

27 Nisan Cumartesi günü, Perpa B Blok Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.



Perpa Kooperatifi 2018 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda seçimi 473 oy ile Hacı Demir ve ekibi kazandı. Yaşar Güngör ve ekibi ise 81 oy aldı.



Geçerli oyların yüzde 85.4'ünü Hacı Demir ve ekibi, yüzde 14.6'sını Yaşar Güngör ve ekibi aldı.



2019 - 2021 Dönemi Yönetim Kurulu üyeliklerine Hacı Demir (Yönetim Kurulu Başkanı), Harun Solakoğlu, Mürsel Cömert, Harun Ağırbaş, Osman Arman, Mustafa Saim Yıldırım, Yavuz Kavak, Aslı Arslan, Hasan Akdemir, Selçuk Çelik ve Abdullah İpekli seçildi.



Denetleme Kurulu asil üyeliklerine Yusuf Korkmaz, Yılmaz Bebek ve Ömer Cenk Yazan seçildi.



Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri, Ercan Karakurt, Zafer Ulusoy, Sevim Kalemköy, Fuat Karaman, Sabri Ataseven, İsmail Baykal, Dursun Kısa, Ali Tut, Taylan Duru, Hüseyin Ergün, Salim Şakrakdil isimlerinden oluşurken;



Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri ise, Mehmet Tuncel, Necati Erbaş, Semiha Benian isimlerinden oluştu.



