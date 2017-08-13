Perseid meteor yağmurunu izlemek için dağda kamp kurdular

BİLECİK (AA) - Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde girişimci bir kadının başlattığı turizm projesi kapsamında büyükşehirlerden köye gelen aileler, halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunu izlemek için dağda çadır kurdu.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki köye eşleri ve çocuklarıyla birlikte "Sıra dışı okur" unvanına sahip 55 yaşındaki Bedriye Engin'in öncülüğünde gelen aileler, Aşıklar çeşmesi mevkisinde gece yarısından itibaren göktaşı yağmurunu takip ettiler.

Kamp sorumlusu Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ateş yakıp meteor yağmurunu izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Engin, çok sayıda istek üzerine bu kampı düzenlediklerini belirterek, "Su var, doğa var, meteor yağmuru var, her şey çok güzel. Bizi internetten bulup taleplerini ileten çok sayıda insan oldu. Biz de bu kampı düzenledik. Yattığımız yerden izliyoruz, yıldızlar kaydıkça çocuklar alkış tutuyor. Çok eğlenceli." diye konuştu.

İstanbul'dan ailece geldiklerini aktaran öğretmen Melek Sayar ise meteor yağmurunu izlemenin anlatılmaz bir keyif olduğunu kaydetti.

İstanbul'dan oğluyla birlikte gelen bir firmanın müşteri temsilcisi Nurşen Arar da çadır kampı kurduklarını, saatlerce gökyüzünü seyrettiklerini, muhteşem bir duygu yaşadıklarını anlattı.







