Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi Hikmet Eraslan Kuryem
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Perseid meteor yağmurunu izlemek için dağda kamp kurdular

- Bilecik'in Gölpazarı ilçesine gelerek çadır kuran aileler, çimlerin üzerine uzanarak dakikalarca göktaşı yağmurunu izledi - Kampın organizasyonunu düzenleyen Engin: "Yattığımız yerden izliyoruz, yıldızlar kaydıkça çocuklar alkış tutuyor. Çok eğlenceli"

Perseid meteor yağmurunu izlemek için dağda kamp kurdular

BİLECİK (AA) - Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde girişimci bir kadının başlattığı turizm projesi kapsamında büyükşehirlerden köye gelen aileler, halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunu izlemek için dağda çadır kurdu.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki köye eşleri ve çocuklarıyla birlikte "Sıra dışı okur" unvanına sahip 55 yaşındaki Bedriye Engin'in öncülüğünde gelen aileler, Aşıklar çeşmesi mevkisinde gece yarısından itibaren göktaşı yağmurunu takip ettiler.

Kamp sorumlusu Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ateş yakıp meteor yağmurunu izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Engin, çok sayıda istek üzerine bu kampı düzenlediklerini belirterek, "Su var, doğa var, meteor yağmuru var, her şey çok güzel. Bizi internetten bulup taleplerini ileten çok sayıda insan oldu. Biz de bu kampı düzenledik. Yattığımız yerden izliyoruz, yıldızlar kaydıkça çocuklar alkış tutuyor. Çok eğlenceli." diye konuştu.

İstanbul'dan ailece geldiklerini aktaran öğretmen Melek Sayar ise meteor yağmurunu izlemenin anlatılmaz bir keyif olduğunu kaydetti.

İstanbul'dan oğluyla birlikte gelen bir firmanın müşteri temsilcisi Nurşen Arar da çadır kampı kurduklarını, saatlerce gökyüzünü seyrettiklerini, muhteşem bir duygu yaşadıklarını anlattı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GölpazarıKampMeteor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5