Pertekli kadınlar bakıra hayat veriyor

TUNCELİ (AA) - HAYDAR TOPRAKÇI - Tunceli'nin Pertek ilçesinde, ev hanımlarının istihdam edilip üretime katkı sağlamaları amacıyla başlatılan bakır işlemeciliği kursuna katılan kadınlar, hem bakıra hayat veriyor hem de geçimlerini sağlıyor.

Pertek ilçesinde, Tunceli Valiliği, kaymakamlık, belediye ve çeşitli kurumların desteğiyle 2,5 yıl önce hayata geçirilen bakır işleme kursuna katılan ev hanımları, el emeği, göz nuru ve büyük sabırla bakır ürünler yapıyor.

Tunceli Valiliği ve çeşitli kurumlardan aldıkları siparişleri yetiştirmek için çalışmalarına aralıksız devam eden ev hanımları, ürettikleri ile hem ailelerine hem de ilçeye ekonomik açıdan katkı sağlıyor, bakıra hayat vererek ilçenin tanıtımına öncülük ediyor.

Kurs hocası Nazım Civan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2,5 yıldır süren kursa katılan ev kadınlarının bakır işlemeciliğini zorlu bir eğitimden geçerek öğrendiğini ve üretime dahil olduğunu söyledi.

Kursun bir dönem İŞKUR ardından da SODES projeleri kapsamında yürütüldüğünü ifade eden Civan, "Kursta, kadınlara sosyal bir faaliyet oluşturup evlerine kazanç sağlamalarını, evde boş durmaktansa iyi vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Bu kurs ev hanımları için de iyi oldu, çok güzel ürünler yapıyorlar." dedi.

Civan, birçok ilde bakır işlemeciliği kurslarında hocalık yaptığını, son olarak Pertek'teki kursta eğitim verdiğini anlatarak, şu bilgileri aktardı:

"Pertek'in hanımları gerçekten çok yetenekli. Şu anda da sipariş bekliyoruz. Sayın Tunceli Valimiz Tuncay Sonel bize yeterince destek veriyor zaten, sağ olsun, Allah razı olsun. Tunceli'den kursumuza her türlü destek ve sipariş bekliyoruz. Yaptığımız ürünlerde iddialıyız, özel siparişler de alıyoruz, kadınlarımıza güveniyorum. Çalışmaya devam ediyoruz."

Kursiyerlerden Gözde Yiğit de kursa 2,5 yıldır aralıksız devam ettiğini söyleyerek, Pertekli kadınların çalışkan olduğunu vurguladı.

- Erkek işi olan bakırcılığa kadın eli değdi

Üniversite mezunu olduğunu, işsizken sınavlara hazırlandığı sırada vaktini boşa geçirmemek için kursa başladığını dile getiren Yiğit, şu ifadeleri kullandı:

"İyi ki kursa başladım, el sanatında kendimi geliştirdim. Bakırcılık zor ve erkeklerin yapabileceği bir iş ama biz kadınlar olarak burada zoru başardık. İşçilik olarak da çok temiz bir işçiliğimiz var, hiçbir yerde bu işçiliği göremezsiniz. Kadın olduğumuz için ürünlerimizi yaparken titiz davranıp özenle yapıyoruz. Bakır işlemeciliği yaparken Pertek ilçemizin adını duyurmaya çalışıyoruz ve ev ekonomimize katkı sağlıyoruz."

Yiğit, bakırcılıkta Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta bakır dövme ve Erzincan'da da el işlemesinin erkeklerce yapıldığını aktararak, "Pertek'in farkı burada, bakırı kadınlar işliyor. Bizim farkımız, el emeği ve göz nuruyla çok iddialı eser üretiyoruz." vurgusu yaptı.

Kursiyerlerden Mevlüde Zorlu da kadınların bakır işlemeciliğini büyük sabır ve özveriyle yaptığını söyledi.

Zorlu, "Pertekli kadınlar olarak bakır işlemeciliğinde Türkiye'ye meydan okuyoruz, hiç kimseyi rakip tanımıyoruz, iddialıyız. Pertek'i bakır işlemeciliğiyle herkese, Türkiye'ye hatta bütün dünyaya duyuracağız." dedi.

Pertek ilçesinin bakır işlemeciliğiyle tanınması için çalıştıklarını bildiren Zorlu, şunları kaydetti:

"Pertek küçük bir ilçe. Birçok insanın belki de adını duymadığı ilçe ama biz arkadaşlarımızla kursa gelerek bakıra hayat veriyoruz. Burada bakıra kadınlar hayat veriyor. Bakır işlemeciliğini ülkenin diğer illerinde erkekler yapıyor. Kurs, kadınlar için sosyal bir ortam oldu, sanat öğrendik. Sipariş bulabildiğimiz kadar çalışıyoruz ama daha fazla destek istiyoruz çünkü birkaç sipariş yaptıktan sonra boş kalmak istemiyor, seri üretime geçmek istiyoruz."