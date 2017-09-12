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Peru, Kuzey Kore büyükelçisini istenmeyen adam ilan etti

LIMA (AA) - Peru'nun, Kuzey Kore büyükelçisini istenmeyen adam ilan ettiği bildirildi.Peru Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer denemeleriyle ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını...

Peru, Kuzey Kore büyükelçisini istenmeyen adam ilan etti

LIMA (AA) - Peru'nun, Kuzey Kore büyükelçisini istenmeyen adam ilan ettiği bildirildi.

Peru Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer denemeleriyle ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlali nedeniyle Kuzey Kore'nin Lima Büyükelçisi Kim Hak-chol'un istenmeyen adam ilan edildiği ve ülkeyi terk etmesi için 5 gün süre tanındığı belirtildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı da cuma günü Kuzey Kore'nin Meksiko Büyükelçisi Kin Hyon Gil'i istenmeyen adam ilan etmiş ve ülkeden ayrılmasını istemişti.

Pyongyang yönetiminin 3 Eylül'de, 2006 yılından bu yana en güçlü ve altıncı nükleer denemesini yapmasının ardından ABD tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore yönetimine yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısı BMGK'da kabul edilmişti.


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Kuzey KoreLima Büyükelçisi Kim Hak-cholPeru
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