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Peru'da affedilen eski Devlet Başkanı Fujimori halktan özür diledi

- Devlet Başkanı Kuczynski tarafından affedilen Fujimori, halktan iktidarı döneminde yapılan yanlışlar için kendisini affetmelerini istedi

Peru'da affedilen eski Devlet Başkanı Fujimori halktan özür diledi

LIMA (AA) - Peru'da eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori, 1990'lı yıllarda görevde olduğu dönemde işlenen suçlar için halkından özür diledi.

Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin, sağlık durumu nedeniyle 25 yıllık hapis cezasını affettiği 79 yaşındaki Fujimori, tedavi gördüğü hastaneden yaptığı görüntülü açıklamada, yönetimde olduğu dönemde taraflı davranmış olabileceğini belirterek, "Tüm kalbimle af diliyorum." dedi.

Kuczynski, hafta sonu doktorların eski devlet başkanının sağlığına ilişkin değerlendirmelerini göz önüne alarak "insani nedenlerden ötürü" Fujimori'yi serbest bırakma kararı aldığını belirtmişti.

Af kararı ülkede protestolara yol açmıştı.

Peru'da 1990-2000 yıllarında görev yapan Fujimori, seçim kampanyasında rüşvet kullandığının ortaya çıkmasının ardından 2000'de ülkesinden kaçmıştı. Fujimori, 2007'de Şili'de tutuklanarak ülkesine iade edilmişti. Eski Devlet Başkanı, görevdeyken 25 kişinin ölüm emrini vermek, zimmetine para geçirmek ve rüşvetten suçlu bulunarak 25 yıl hapse mahkum edilmişti.

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Alberto FujimoriDevlet Başkanı Pedro Pablo KuczynskiPeru
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