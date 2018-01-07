Peru'da affedilen eski Devlet Başkanı Fujimori'den birlik çağrısı

ANKARA (AA) - Peru'da Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski tarafından sağlık durumu gerekçe gösterilerek affedilen hapisteki eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori, suç ve şiddete karşı birlik çağrısında bulundu.

BBC'nin haberine göre, affın ilan edilmesinden iki hafta sonra evine dönen Fujimori, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenliğin yeniden kazanıldığı ve şiddetin ortadan kaldırıldığı bir ülkede yaşayacağız. Bu hedeflere ancak özel çıkarları ve fırsatçılığı bir kenara bırakarak ulaşabiliriz." ifadelerine yer verdi.

Sürekli rüyalar gördüğünü ve bunları paylaşmak istediğini belirten Fujimori, "kinden arınmış bir ülke" hayal ettiğini kaydetti.

Devlet Başkanı Kuczynski'nin Fujimori'nin 25 yıllık hapis cezasını affetmesinin ardından binlerce Perulu sokaklara çıkarak protesto gösterileri düzenlemişti. Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları da affı Fujimori dönemindeki insan hakları kurbanlarının "yüzüne vurulmuş tokat" olarak nitelemişti.

Peru Devlet Başkanı Kuczynski, hakkındaki bir yolsuzluk iddiasından dolayı verilen güvensizlik oylamasının Fujimori'nin eski partisinden 10 milletvekilinin desteğiyle reddedilmesiyle görevinde kalmıştı. Kuczynski bu oylamadan birkaç gün sonra Fujimori'yi affetmişti. Peru hükümetinde son iki haftada 3 bakan, Fujimori'nin affedilmesi ve Kuczynski hakkındaki yolsuzluk iddialarına tepki olarak istifa etti.

Peru'da 1990-2000 yıllarında görev yapan Fujimori, seçim kampanyasında rüşvet aldığının ortaya çıkmasının ardından 2000'de ülkesinden kaçmıştı. Fujimori, 2007'de Şili'de tutuklanarak ülkesine iade edilmişti. Eski Devlet Başkanı, görevdeyken 25 kişinin ölüm emrini vermek zimmetine para geçirmek ve rüşvetten suçlu bulunarak 25 yıl hapse mahkum edilmişti.







