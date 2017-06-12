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Peru'dan uluslararası topluma Venezuela çağrısı

- İspanya'ya resmi ziyarette bulunan Peru Devlet Başkanı Kuczynski, "Venezuela'nın bir kan denizine dönüşmemesi için" uluslararası toplumun harekete geçmesini istedi

Peru'dan uluslararası topluma Venezuela çağrısı

MADRİD (AA) - Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, uzun süredir sosyal ve siyasi kriz yaşayan Venezuela'nın "bir kan denizine" dönüşme riski olduğunu savunarak, uluslararası toplumun artık harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de resmi ziyaret için bulunan Kuczynski, katıldığı bir forumda Venezuela ile ilgili yöneltilen soruyu yanıtladı.

Venezuela'da demokrasi olmadığını kaydeden Kuczynski, "Bir seçim oldu ama şu anda halkın çoğunluğu kendini temsil edilmiş olarak hissetmiyor. Bunu nasıl çözebiliriz? Bir arabuluculuk düşünülebilir ama bu demokrasiyi korumak için olmalı." dedi.

Venezuela'da diyalog ve uzlaşıyı güçlendirmeye yarayacak arabulucu bir uluslararası komisyon kurulması önerisini Madrid'de bir kez daha yineleyen Kuczynski, "Akdeniz'deki sığınmacılar krizi gibi insanlar Venezeula'dan kaçıyor. Eğer harekete geçilmezse burası da bir kan denize dönüşebilir. Kolombiya'ya kaçan çok sayıda insan var. Venezuela'ya insani yardımı ulaştırmak, yaşanan dramı önlemek ve çözüm bulmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'da ekonomik kriz, cezaevindeki siyasi tutuklular, yüksek enflasyon, gıda kıtlığı, artan suç oranları gibi sosyal ve siyasi sebeplerden dolayı hükümet karşıtı gösteriler 1 Nisan'dan bu yana aralıksız sürüyor. Çıkan olaylarda şimdiye kadar 65'ten fazla kişi hayatını kaybetti, bini aşkın kişi yaralandı.

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İspanyaPeru Devlet Başkanı Pedro Pablo KuczynskiUluslararası Topluma çağrıVenezuela'da Hükümet Karşıtı Olaylar
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