Peru'dan Venezuela adımı

CARACAS (AA) - Peru hükümeti, Nicolas Maduro yönetimi üzerinde oluşturulan bölgesel baskıyı artırmak amacıyla Venezuela büyükelçisini sınır dışı etti.

Hükümetten yapılan açıklamada, eski Venezuela Savunma Bakanı olan Büyükelçi Diego Molero'ya Peru'dan ayrılması için 5 gün süre tanındığı bildirildi.

Açıklamada, "Venezuela'da demokrasinin yeniden tesis edilmesine yardım etme kararlılığı çerçevesinde" Maduro'nun Peru'yu diplomatik protestosunun kabul edilmediği de belirtildi. Peru, Venezuela'da anayasayı yeniden yazmakla görevlendirilen Kurucu Meclisi tanımayacağını açıklamıştı.

Peru'nun Venezuela'ya karşı attığı diplomatik adımın, Latin Amerika'dan bugüne kadar Caracas hükümetine gelen en sert tepki olduğu ifade ediliyor.

Venezuela da Peru'nun bu adımına yanıt vermekte gecikmedi. Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Peru Büyükelçisinin ülkeden 5 gün içinde ayrılmasının istendiği kaydedildi.

Açıklamada, 19. yüzyılda her iki ülkeyi bağımsızlığına kavuşturan Simon Bolivar liderliğindeki Venezuela askerlerinin yaptığı fedakarlıklar hatırlatılarak Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin Venezuela'nın ve Latin Amerika'nın birliğinin "düşmanı" olduğu ifade edildi.

ABD yönetimi, Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için 30 Temmuz’da yapılan Kurucu Meclis seçiminin ardından ülkenin Devlet Başkanı Nicholas Maduro hakkında da yaptırım kararı almıştı. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki iç karışıklıkla ilgili olarak bu ülkeye yönelik askeri seçeneğin de masada olduğunu söylemişti.

Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.

Maduro yönetimi, muhalefetin, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet, ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.

Ülkede mart sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde en az 125 kişi hayatını kaybetti.



