Perulu atletin cesedi havuzda bulundu

SCOTTSDALE (AA) - 2016 Rio Olimpiyatları'nda yarışan 31 yaşındaki Perulu atlet David Torrence'in cesedi, bir sitenin havuzunda bulundu.
Arizona polisi, Torrence'in cesedinin, antrenman için geldiği ABD'nin Arizona eyaletinin Scottsdale kentindeki bir sitenin ortak havuzunda bulunduğunu belirtti.
31 yaşındaki sporcunun havuzun dibinde bulunduğunu aktaran polis, henüz cinayete ilişkin bir işarete rastlanmadığını, ölüm sebebinin otopsinin ardından netleşeceğini bildirdi.
Japonya'da doğan ve Los Angeles kentinde büyüyen Torrence, ABD adına yarıştığı 2015 Toronto Panamerikan Oyunları'nda, erkekler 5000 metrede gümüş madalya kazanmıştı.
Torrence, Peru vatandaşlığına geçtikten sonra katıldığı 2016 Rio Olimpiyatları'nda erkekler 5000 metrede final koşmuştu.