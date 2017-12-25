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Peru'nun eski devlet başkanına af

LIMA (AA) - Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, insan hakları ihlalleri ve çeşitli suçlar nedeniyle 25 yıl hapse mahkum edilen eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'yi hastalığı nedeniyle affetti.Kuczynski, yaptığı açıklamada, doktorların...

Peru'nun eski devlet başkanına af

LIMA (AA) - Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, insan hakları ihlalleri ve çeşitli suçlar nedeniyle 25 yıl hapse mahkum edilen eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'yi hastalığı nedeniyle affetti.

Kuczynski, yaptığı açıklamada, doktorların eski devlet başkanının sağlığına ilişkin değerlendirmelere dikkati çekerek, "insani nedenlerden ötürü" Fujimori'yi serbest bırakma kararı verdiğini belirtti.

Doktorların tedavi edilemez ve ilerleyen sorunları olduğuna işaret ettiği Fujimori, yıl içinde birkaç kez hapishaneden hastaneye kaldırılmıştı.

Yüksek Mahkeme Heyetinin 5 üyesi, 2016'nın Ağustos ayında, oy birliği ile kamu fonlarını kötüye kullandığına dair yeterli kanıtın bulunmadığını gerekçe göstererek Fujimori'nin 8 yıllık mahkumiyetinin iptaline hükmetmişti.

İnsan hakları savunucuları, temyize götürülmesi mümkün olmayan karara tepki göstermişti.

Peru'da 1990-2000 yıllarında görev yapan Alberto Fujimori, 2015'in ocak ayında hapishanede olduğu sırada, 2000 yılındaki seçim kampanyasında devlet fonlarından 40 milyon doları rakiplerini karalamaları için gazetelere vermekten suçlu bulunarak 8 yıl hapse ve 1 milyon dolar para cezasına mahkum edilmişti.

Rüşvet skandalının ardından 2000'de Peru'dan kaçan Fujimori, 2007'de Şili'de tutuklanarak ülkesine iade edilmişti. Eski Devlet Başkanı'na, görevdeyken 25 kişinin ölüm emrini vermek, zimmetine para geçirmek ve rüşvetten suçlu bulunmuştu.

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