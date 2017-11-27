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Peşmerge'ye yönelik "eğit-donat" programı sona erdi

- IKBY Başbakanı Barzani: "ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin Peşmerge'ye verdiği eğit-donat ve yardım programı sona erdi"

Peşmerge'ye yönelik

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Peşmerge'ye yönelik eğit-donat ve yardım programının son bulduğunu açıkladı.

Barzani, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, "ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin Peşmerge'ye verdiği eğit-donat ve yardım programı sona erdi. Yeniden bir protokolün yapılması için çalışmalar devam ediyor. Şahsen bu protokolün yeninden yapılması ve yardımların sunulmasında herhangi bir sorun görmüyorum." dedi.

IKBY'deki memur maaşlarının bir ay sonra artık ödenmeyeceği şeklindeki iddiaların doğru olmadığını söyleyen Barzani, 16 Ekim'de Kerkük'e yapılan operasyon sonucu petrol gelirlerinin yarısını kaybettiklerini ancak kesintili de olsa maaşları ödemeye devam edeceklerini belirtti.

Neçirvan Barzani, Bağdat yönetiminin "IKBY'deki memurların maaşını ödeyeceğiz" yönündeki açıklamalarını "aldatmaca" olarak nitelendirirken, "Daha önce de söylemiştik; eğer bizim maaş listemize göre ödeme yapmak istiyorlarsa buyursun versinler. Maaşların temin edildiği petrol kuyularının yarısı Bağdat'ın kontrolünde. Oradan ne kendileri petrol ihraç edebiliyor ne de bizim yapmamıza izin veriyorlar." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
IKBYIrakNeçirvan Barzani
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