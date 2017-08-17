Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adalet Bakanı Abdulhamit Gül fesh Danışmanlar Konseyini
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

PETA'nın "Marul Hanımlar"ı Kadıköy'de

- PETA'nın vegan elçileri "Marul Hanımlar", "Taze bir başlangıç yapıp vegan olun" yazılı dövizlerle Kadıköy'de yürüdü

PETA'nın

İSTANBUL (AA) - PETA'nın (People for the Ethical Treatment of Animals / Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler) vegan elçileri "Marul Hanımlar", özel kostümleriyle Kadıköy'de yürüdü.

Üzerlerine marul yaprakları yerleştirilmiş kıyafet giydikleri için "Marul Hanımlar" olarak isimlendirilen PETA'nın vegan elçileri Ashley Byrne ve Mnsti Lee, ellerindeki "Taze bir başlangıç yapıp vegan olun" yazılarıyla Kadıköylülerle bir araya geldi.

Türk halkına vegan yiyecek örnekleri tanıtmayı amaçlayan PETA üyeleri, dünyanın dört bir yanında insanlara, hayvanları yiyecek olarak görmemeleri için bilinç oluşturmaya çalışıyor.

Sloganları "Hayvanlar bizim yiyeceğimiz değildir" olan PETA, hayvansal gıdaları tüketmeyi reddeden veganların karbon ayak izinin daha düşük olduğunu ve et yiyenlere kıyasla kalp hastalığı, inme, diyabet, kanser ve obezite riskine daha az maruz kaldıklarını belirtiyor.

Bazı vatandaşlar, Kadıköy Boğa Heykeli önünde Byrne ve Lee ile birlikte fotoğraf çektirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Marul KadınlarPETAVegan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5