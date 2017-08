İSTANBUL (AA) - PETA'nın (People for the Ethical Treatment of Animals / Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler) vegan elçileri "Marul Hanımlar", özel kostümleriyle Kadıköy'de yürüdü.

Üzerlerine marul yaprakları yerleştirilmiş kıyafet giydikleri için "Marul Hanımlar" olarak isimlendirilen PETA'nın vegan elçileri Ashley Byrne ve Mnsti Lee, ellerindeki "Taze bir başlangıç yapıp vegan olun" yazılarıyla Kadıköylülerle bir araya geldi.

Türk halkına vegan yiyecek örnekleri tanıtmayı amaçlayan PETA üyeleri, dünyanın dört bir yanında insanlara, hayvanları yiyecek olarak görmemeleri için bilinç oluşturmaya çalışıyor.

Sloganları "Hayvanlar bizim yiyeceğimiz değildir" olan PETA, hayvansal gıdaları tüketmeyi reddeden veganların karbon ayak izinin daha düşük olduğunu ve et yiyenlere kıyasla kalp hastalığı, inme, diyabet, kanser ve obezite riskine daha az maruz kaldıklarını belirtiyor.

Bazı vatandaşlar, Kadıköy Boğa Heykeli önünde Byrne ve Lee ile birlikte fotoğraf çektirdi.