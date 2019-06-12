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PETLAS, Automechanika Dubai Fuarı'nda ürünlerini sergiledi

- PETLAS, uluslararası otomotiv endüstrisinin Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki en önemli buluşması olarak gösterilen Automechanika Dubai Fuarı'nda ürünlerini tanıttı

PETLAS, Automechanika Dubai Fuarı'nda ürünlerini sergiledi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli markası PETLAS, uluslararası otomotiv endüstrisinin Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki en önemli buluşması Automechanika Dubai Fuarı'nda bu yıl 7'nci kez yer aldı ve ürünlerini sergiledi.

PETLAS'tan yapılan açıklamaya göre, ihracat alanında Orta Doğu ve Afrika pazarlarında da güçlü bir konumda bulunan şirket, bu konumu daha da geliştirmeyi hedefliyor.

PETLAS, uluslararası otomotiv endüstrisinin Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki en önemli buluşması olarak gösterilen, 63 ülkeden bin 880 katılımcıyı bir araya getiren ve 32 binin üzerinde ziyaretçi çeken Automechanika Dubai 2019'da ürünlerini sergiledi.

10-12 Haziran'da düzenlenen Automechanika Dubai 2019 bünyesindeki 84 metrekarelik PETLAS standında, binek, 4x4-SUV, hafif ticari, ağır vasıta, zirai ve askeri lastikler görücüye çıktı.

Run Flat (patlasa da giden lastik) teknolojisini sunan PT741 ve yeni nesil CupWheel teknolojisini kullanan PT-TRAC, PETLAS standında yoğun ilgi çeken yenilikçi ürünler oldu.


- "Oldukça başarılı geçen bir fuar oldu"


Açıklamada görüşlerine yer verilen PETLAS Uluslararası Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Ay, Automechanika Dubai’nin, Orta Doğu ve Afrika pazarları üzerinde önemli etkisi bulunan bir fuar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu pazarlarda çok güçlü bir konumumuz ve çok yüksek hedeflerimiz var. Fuara katılımımız ile pazardaki konumumuzu ve bilinirliğimizi korumayı ve artırmayı, en son ürünlerimizi ve geliştirdiğimiz yenilikçi çözümleri mevcut ve potansiyel müşterilerimize tanıtmayı, çok sayıda B2B görüşme gerçekleştirip yeni satış kanalları oluşturarak satış miktarımızı artırmayı, pazardaki müşteri tercihleri ve trendler ile en son teknolojik gelişmeleri yakından gözlemlemeyi amaçladık. Bu hedefler doğrultusunda oldukça başarılı geçen bir fuar oldu."

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Automechanika Dubai FuarıPetlas
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