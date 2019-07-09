Petlas, dijital dönüşümle verimlilik ve performansını arttırıyor

İSTANBUL (AA) - Petlas, yatırım ve Ar-Ge çalışmalarını verimlilik ve kalite odaklı dijital dönüşümle destekliyor.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, dijitalleşme stratejileriyle üretim verimliliğinde ve ürün kalitesinde artış sağlıyor.

Yatırım ve Ar-Ge çalışmalarını dijital dönüşümle destekleyen şirket, "Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" sıralamasında ilk 100 arasında yer alıyor.

Türkiye'nin lastik sektörünün yerli sermayeli gücü Petlas, lastik sektöründe en büyük sanayi kuruluşları arasındaki yerini Ar-Ge, kapasite ve marka yatırımlarının yanı sıra dijital dönüşüm ve inovasyonlarla sağlamlaştırıyor.





- "Dijital dönüşümle verimliliği artırıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem, şirketin "100'ler kulübündeki" yükselişini istikrarlı bir şekilde sürdüreceğini belirtti.

Ertem, yenilikçi vizyonla dijital dönüşümü üretim ve iş geliştirmeye en iyi şekilde uygulayarak ilk başta Endüstri 4.0’ı işler hale getireceklerini aktararak, yeni teknolojik çözümlerin üretime, Ar-Ge’ye ve ürünün tüketiciye ulaşana dek tüm aşamalarına adapte edileceğini kaydetti.

Ürün stok, sevk ve sipariş sistemlerinin yönetildiği CRM altyapısını bir süredir aktif olarak kullanarak üretimden son kullanıcıya kadar kusursuz bir üretim zinciri oluşturduklarına işaret eden Ertem, tüm iş akışlarını dijital altyapıyla sürekli izlenebilir hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Ertem, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Küresel rekabet alanında ayakta kalmak ve ülkemizi hakkıyla temsil edebilmek için bu operasyonel yetkinlik düzeyine ulaşmamız zorunluydu. Dijital dönüşümle, Ar-Ge, üretim, stok takip ve satış aşamalarının tümünde kendilerine özel CRM ve ERP yazılımlarıyla hız ve güvenirliği artırdık. Sadece üretim alanındaki verimlilikten söz etmiyoruz, müşterilerin beklentilerini ölçüp değerlendirmeden, bunu ürüne adapte etmeye, satış operasyonlarının verimliliğinden satış sonrası hizmetlerle müşteri memnuniyeti yaratmaya kadar tüm aşamalar, dijital dönüşüm stratejimiz içinde yer buluyor. Bu aşamaların her biri bir zincirin halkalarını oluşturuyor ve bu yapı verimliliğimizi artırıyor."

Müşteri deneyimini de önemsediklerini belirten Ertem, HTML 5.0 altyapısıyla kurdukları web sitesindeki "Lastik Seçici" sistemi ile aracın marka, model, motor ve üretim yılına göre doğru lastik tercihi konusunda müşterinin yönlendirildiğini, binek lastiklerinde 360 derece görselleştirmeyle satın alacakları ürünü en iyi şekilde inceleyebildiklerini kaydetti.



