Petlas ihracatta 200 milyon doları aştı

İSTANBUL (AA) - Petlas, 2018 yılında 202 milyon dolar düzeyinde ihracat rakamına imza attı.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapan Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli kuruluşu Petlas, 2017 yılında 170 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatını, yüzde 17,6 artırdı.

2018 yılında toplam 109 ülkeye ihracat gerçekleştiren Petlas, ülkenin tüm ihracatçıları arasında "En Çok Ülkeye İhracat Yapan" 11. kuruluş olma özelliği taşıyor.

Petlas, 2019 yılında çeyrek milyar doların üzerinde, 265 milyon dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirmeyi ve Türkiye'nin en büyük 50 ihracatçısı arasına girmeyi hedefliyor.





- "En büyük 50 ihracatçı arasına girmeyi hedefliyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Uluslararası Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Ay, Petlas'ın ihracatını 2017 yılına oranla yüzde 17,6 artırarak 202 milyon dolara taşıdığını belirterek, "Hepimize gurur veren bu başarı, bir sonraki hedefimiz için bir sıçrama tahtasıdır. 2019 yılında ihracatımızı 265 milyon dolar seviyesine taşımayı, ülkemize çeyrek milyar doların üzerinde ihracat geliri sağlamayı ve Türkiye'nin en büyük 50 ihracatçısı arasına girmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Petlas'ın Kuzey Amerika’dan Okyanusya ülkelerine, Afrika ve Orta Doğu’dan Kuzey İskandinavya’ya yayılan geniş bir coğrafyada, 109 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Ay, şunları kaydetti:

"2005 yılında Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup) tarafından satın alınan Petlas'ta, satın alma döneminden bugüne dek 650 milyon dolara yaklaşan yatırım gerçekleşti. Yerli sermayenin sürekli yatırımlarının, yerli Ar-Ge, yerli teknoloji ve yerli iş gücü ile değere dönüşmesi, Türkiye’nin küresel erişimli markası Petlas'ın büyüme ivmesini güçlendiriyor. Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lideri olan, ülkemizin en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında yer alan Petlas, yerli sanayimizin milli gücünü oluşturuyor."



Verilen bilgiye göre, 2005 yılında gerçekleşen satın alma ve sonrasındaki yatırımlar sonucunda Petlas'ın ihracatı, 24 milyon dolar düzeyinden, yaklaşık 8 katın üzerinde bir artışla 202 milyon dolar mertebesine ulaştı. Petlas fabrikasının yer aldığı Kırşehir, bu dönemde Türkiye’de ihracatı en fazla artan il oldu. Petlas'ın 2005 yılı öncesi 630 kişiye düşen ve giderek eksilme eğilimi gösteren istihdamı da bugün sektörün en yükseği olan 3 bin kişiye çıkmış durumda.

Petlas'ın önde gelen ihracat pazarları, alfabetik dizilişle şu şekilde sıralanıyor; ABD, Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, Irak, İspanya, İsveç, İtalya, Meksika, Mısır, Polonya, Romanya, Ukrayna, Yunanistan.

