Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar fiyat Trabzon Bursa ürün mersin
Tesla zarar etti!
Tesla zarar etti!
TAV büyüyor
TAV büyüyor
Artık Türkiye pazarında!
Artık Türkiye pazarında!
Sessiz sedasız satıldı
Sessiz sedasız satıldı
Garanti Bankası'nın ismi değişiyor
İsmi değişiyor!

Petlas "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesine desteğini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Petlas, uluslararası otomobil sporları arenasında geleceğin Türk şampiyon adaylarını belirleyen "Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Yıldızını Arıyor" projesine desteğini bu yıl da sürdürüyor.Petlas'tan...

Petlas
banner17

İSTANBUL (AA) - Petlas, uluslararası otomobil sporları arenasında geleceğin Türk şampiyon adaylarını belirleyen "Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Yıldızını Arıyor" projesine desteğini bu yıl da sürdürüyor.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, şirket bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve Türk otomobil sporları tarihinin ilk yetenek keşfetme projesi olan "TOSFED Yıldızını Arıyor" etkinliğine, ilk yıldan itibaren verdiği desteği devam ettiriyor.

Otomobil sporlarına yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen TOSFED Yıldızını Arıyor projesine, yeteneğine ve kendine inanan 28 yaş ve altı ehliyet sahibi sürücüler katılıyor.

Projeye bu yıl 27'si kadın olmak üzere 604 başvuru gerçekleşti. Proje elemeleri ise 26-28 Nisan ile 16-18 Mayıs'ta İzmit Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Eğitimler ve final elemeleri sonunda belirlenecek 10 erkek ve 3 kadın sürücü, hiçbir bedel ödemeden FIAT EGEA yarış otomobilleri ile 4 yarışlık TOSFED Yıldızını Arıyor 2019 serisinde yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, Petlas'ın projeye Ar-Ge gücüyle destek verdiğini belirterek, "Lastiklerimizin performansı kadar, yüzde 100 yerli sermayeli bir üreticinin bu konuya tüm ciddiyeti ve tüm teknoloji gücüyle eğilmesi de yankı uyandırdı. Yarış parkurlarından çok değerli Ar-Ge verileri elde ediyoruz. Desteğimizi sürdürdüğümüz bu projenin artan bir ivmeyle devam etmesinden mutluluk duyuyoruz" değerlendirmelerini yaptı.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PetlasTOSFED Yıldızını Arıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5