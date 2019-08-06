PETLAS'tan bayramda yola çıkacaklara

İSTANBUL (AA) - PETLAS, Kurban Bayramı tatilinde yollara çıkacak sürücülerin aracın kontrollerini yaptırması ve yorgun şekilde yola çıkılmaması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu



PETLAS açıklamasına göre, araştırmalar, geçen yıllarda tatil dönemlerinde yurt içinde seyahat edenlerin ilk tercihinin otomobille seyahat etmek olduğunu gösteriyor.

Ancak kalabalık bir aileyle ve son derece sıcak hava koşulları altında yüklü bir araçla yapılan yolculuk zorlukları da beraberinde getiriyor. Sorunsuz bir yolculuk için sürücülerin, sorunsuz bir yolculuk için aracın motor, lastik, lastik hava basıncı, stepne ve akü kontrollerini yapmaları gerekirken, uzun yola uykulu veya yorgun çıkmamanın ve hız limitlerine uymanın da büyük önem taşıdığı belirtiliyor.