MOSKOVA (AA) - Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin, "Bu olayın aklıselimle çözüleceğine inanıyoruz. Petrolü yıllardır ekonomik bir araç olarak kullandık ve siyasetten uzak tuttuk. 1973'te yaşandığı gibi bir petrol ambargosu uygulama niyetimiz bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Falih, Rus haber ajansı TASS'a verdiği mülakatta, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmeler ile küresel petrol piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler arasındaki iş birliğini devam ettirmek istediklerini belirten Falih, "Aramızdaki anlaşmayı ucu açık bir şekilde uzatmak istiyoruz. Bu anlaşmanın 2020 veya 2021 gibi bir sınırı olmayacak. Yeni anlaşmayı 7 Aralık'ta Viyana'da yapılacak toplantıda imzalamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Falih, gelecek yıl petrol üretiminde izlenilecek yolun henüz netleşmediğine işaret ederek, "2019'da petrol üretiminin azaltılması veya artırılması konusu belirsizliğini koruyor. Talep noktasında, gelişen piyasaların para birimlerinde yaşananlar nedeniyle baskı var. Eğer küresel ekonomideki yavaşlama nedeniyle petrol talebi etkilenirse petrol piyasaları buna tepki verecektir." ifadelerini kullandı.

İran, Libya, Nijerya, Meksika ve Venezuela gibi ülkelerin üretimiyle ilgili soru işaretlerinin de devam ettiğini anlatan Falih, "Söz konusu ülkelerin üretimleri sert bir şekilde düşebilir. Öte yandan, ABD'nin kaya petrolü üretiminde neler olacağını da tahmin etmek güç. Çok sayıda uzman, ABD'nin yeterli boru hattı kapasitesinin bulunmadığını ve bu nedenle üretimini düşürmek zorunda kalacağını belirtiyor. Bu yüzden her duruma hazırlıklı olmamız gerekiyor.” dedi.

Falih, İran'a yönelik yaptırımların uygulanması halinde, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin açığı kapatacak atıl kapasiteye sahip olduklarını ancak petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkmayacağının garantisinin verilemeyeceğini söyledi.

- Kaşıkçı cinayeti

Suudi Arabistan'ın, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle Batılı ülkelere karşı petrol kozunu kullanacağına yönelik iddiaları değerlendiren Falih, "Bu olayın aklıselimle çözüleceğine inanıyoruz. Petrolü yıllardır ekonomik bir araç olarak kullandık ve siyasetten uzak tuttuk. 1973'te yaşandığı gibi bir petrol ambargosu uygulama niyetimiz bulunmuyor." dedi.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun halka arz sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Falih, "Şu anda 2021 yılını halka arz için uygun bir tarih olarak görüyoruz. Halka arzın hangi borsada yapılacağına ise henüz karar vermedik. Aramco'nun yapısını daha da güçlendirerek elde edilecek karın daha da artırılmasını hedefliyoruz." diye konuştu.