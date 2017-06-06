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Petrol-İş Sendikasının grev kararına erteleme

- Sendikanın Mefar İlaç Sanayii AŞ'ye bağlı iş yerlerinde aldığı grev kararı, Bakanlar Kurulu tarafından "genel sağlığı bozucu nitelikte görüldüğü" gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi

Petrol-İş Sendikasının grev kararına erteleme

ANKARA (AA) - Petrol-İş Sendikasının Mefar İlaç Sanayii AŞ'ye bağlı iş yerlerinde aldığı grev kararı, Bakanlar Kurulu tarafından "genel sağlığı bozucu nitelikte görüldüğü" gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararda, Mefar İlaç Sanayii AŞ'ye bağlı iş yerlerinde Petrol-İş Sendikası tarafından alınan grev kararının genel sağlığı bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendiği bildirildi.

Söz konusu karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesine göre verildi.

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Bakanlar KuruluGrevMefar İlaç SanayiiPetrol-İş SendikasıResmi Gazete
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