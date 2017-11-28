Petrol platformu taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - Petrol arama platformu taşıyan 161 metrelik gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Alınan bilgiye göre, 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğunda ve 110 metre yüksekliğindeki "GSP Saturn" isimli petrol platformunu İstanbul'un Tuzla Limanı'na götürmek üzere Hollanda'nın Vlissinge Limanı'ndan yola çıkan 161 metrelik "Fjord" adlı gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Hollanda bayraklı gemiye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-9" isimli römorkör eşlik etti.
Geminin geçişi sırasında boğazdaki deniz trafiği normal seyretti.