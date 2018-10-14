Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

"Petrol satmak için yeni müşteriler bulduk"

- İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ülkesinin petrol satacağı yeni müşteriler bulduğunu söyledi

banner17

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, petrol satmak için yeni müşteriler bulduklarını belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cihangiri, Dünya Standartlar Günü münasebetiyle başkent Tahran'da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Petrol satmak için önceki müşterilerimizle çalışmayı sürdürme yollarını ararken aynı zamanda yeni müşteriler de bulduk." dedi.

Bazı petrol şirketlerinin İran'dan petrol alımını durdurduğuna değinen Cihangiri, mevcut müşterilerin yaptırımlara karşı çözüm yolları aramasının doğal olduğunu ifade etti.

Cihangiri, petrol fiyatlarındaki artışı İran'a yönelik yaptırımlara bağlayarak, "Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin petrol piyasasında İran'ın yerini dolduramayacağını" ileri sürdü.

ABD'nin İran'ın petrol satışını sıfıra indirmesinin mümkün olmadığını savunan Cihangiri, yaptırımlara karşı ülkesinde özel şirketler üzerinden satış yapılacağını açıkladı.

ABD yönetimi, Başkan Donald Trump'ın 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden 90 gün sonra 7 Ağustos'ta devreye giren ilk aşama yaptırımlarla, İran'ın ABD dolarına, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklarken yine bu ülkenin çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv ve sivil havacılık sektörlerini de hedef aldı. Washington yönetiminin, 5 Kasım'da ikinci yaptırım paketini devreye sokmasıyla İran petrol şirketlerine uluslararası kısıtlamalar getirilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Yaptırımlarıİran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak CihangiriPETROL
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1