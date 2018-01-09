Petrol ülkesi Azerbaycan turizme yöneliyor

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'a geçen yıl gelen turist sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 2 milyon 692 bin oldu.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında enerji dışı sektörlere yatırımların arttığı ve bir dizi reformların gerçekleştirildiği Azerbaycan'da ilk olumlu sonuçlar turizmde alınmaya başlandı.

Yurt dışındaki tanıtımlarını artıran, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Azerbaycan, geçen yıl başta Körfez ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeye vize kolaylığı getirdi. Bu tür değişiklikler, Azerbaycan'a gelen turist sayısını artırdı.

Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, 2017'de ülkeye yaklaşık 2 milyon 692 bin turist geldi. Bu rakam bir önceki yıldaki turist sayısının yüzde 20 fazlasına denk geliyor. Azerbaycan'ı 2017'de ziyaret eden yabancıların 853 binini Rusya, 537 binini Gürcistan, 362 binini İran, 301 binini Türkiye, 102 binini Birleşik Arap Emirlikleri, 62 binini Irak, 57 binini Ukrayna, 33 binini Suudi Arabistan, 381 binini ise diğer ülke vatandaşları oluşturdu.

Bakü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Formula 1 Azerbaycan Grand Prixi ve 4. İslami Dayanışma Oyunları gibi uluslararası sportif etkinlikler de turist sayısının artmasına katkı sağladı.