"Petrol ve dövizdeki dönemsel hareketlilikler enflasyonu tetikledi"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, petrol ve dövizdeki dönemsel hareketliliklerin mayıs ayı enflasyon rakamını da tetiklediğini belirterek, "Özellikle seçim sonrası para ve maliye politikası koordinasyonun sağlanması ve yapısal reformlar ve makro ihtiyati tedbirlerin bir an önce ele alınması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Cesur, yaptığı yazılı açıklamada mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Başta ulaştırma sektörü olmak üzere petrol ve kurdaki hareketliliğin enflasyonun yükselmesinde dönemsel bir etkiye sahip olduğunu aktaran Cesur, bir an önce yapısal reformlar ve makro ihtiyati tedbirlerin ele alınması gerektiğini kaydetti.

Cesur, petrol ve dövizdeki dönemsel hareketliliklerin mayıs ayı enflasyon rakamını da tetiklediğini vurgulayarak, "Özellikle ulaştırma, ev eşyası, lokanta ve konut sektöründe bu etkiyi daha fazla hissettik. Ekonominin belirsizlik ortamlarını sevmediğini vurgulamıştık. Özellikle seçim sonrası para ve maliye politikası koordinasyonun sağlanması ve yapısal reformlar ve makro ihtiyati tedbirlerin bir an önce ele alınması gerekmektedir. Sürdürebilir yüksek büyüme hedefini devam ettirebilmek için bu şart." ifadelerini kullandı.