Peugeot 3008DKR MAXI ile 2018 Dakar Rallisi'nde zafer hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Team Peugeot Total, başarıyla tamamladığı 2017 Dakar Rallisi’nin ardından, zorlu mücadelenin 40. yılında da yine Dakar Rallisi’nden zaferle dönmeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Team Peugeot Total ekipleri 2018 Dakar Rallisi için Peugeot 3008DKR’yi daha da geliştirdiler. Yapılan geliştirmeler doğrultusunda aracın iz genişliği artarak 2,40 metreye ulaşırken MAXI takısını alan Peugeot 3008DKR bu yıl MAXI klasmanında yarışacak.

Geçen seneki rallide 10 etabın 9’unu kazanarak zafere ulaşan Team Peugeot Total’in "Rüya Takımı" hiçbir değişikliğe uğramadan 2018 Dakar Rallisi’nde mücadeleye devam ediyor. Stephane Peterhansel/Jean-Paul Cottret, Carlos Sainz/Lucas Cruz, Sebastien Loeb/Daniel Elena ve Cyril Despres/David Castera takımı zafere koşuyor. Bu dörtlü, bisiklet ve otomobil de dahil olmak üzere toplam 19 zafere imza atarken, ralliye 1987 ile 1990 ve 2015 ile 2017 yılları arasında olmak üzere 7 kez katılan Peugeot Sport 6 zafere imza attı.

2018 Dakar Rallisi’ne katılan her bir Peugeot 3008DKR ön bölümde ve tavanda olmak üzere ekibe özgü renge sahip bulunuyor.

2018 teknik yönetmelikleri önden çekişli araçlar için çeşitli düzenlemeler içerirken dört tekerlekten çekişli araçlarla karşılaştırıldığında önden çekişli araçlar için 100 kilogramlık bir ağırlık avantajını beraberinde getiriyor. Süspansiyon yolu 30 mm kadar arttırılırken Peugeot 3008DKR 70 kilogram ek ağılık taşıyor.

Navigasyonu daha da karmaşık hale getirmek için 2018 Dakar Rallisi regülasyonları yenilendi. Rotalar yeniden düzenlenirken araç içerisinde harita kullanımına artık izin verilmiyor. Böylece co-pilotun işi daha da zorlaştırılmış oldu.

Bu yıl 40. kez gerçekleştirilecek olan Dakar Rallisi için son derece zorlu bir rota belirlendi. Peru'nun kum tepelerinde 5 gün, Bolivya’da 4 bin 786 metreye varan yüksek rakımlarda 5 gün, neredeyse 1000 kilometre uzunluğundaki zorlu bir maraton etabı ve her zaman ekipleri ürküten Arjantin’deki “süper Fiambala” etabı. Bu, 4 bin 329 kilometresi zamana karşı olmak üzere toplam 8 bin 793 kilometrelik zorlu bir mücadele anlamına geliyor.

Cyril Despres / David Castera ikilisi Peugeot 3008DKR Maxi araçlarından biri ile aralık ayı ortalarında bazı yüksek rakım testlerini tamamlamak üzere Güney Amerika’ya Şili’ye gitti. Dört yarış otomobili 5 Ocak'taki teknik inceleme ve 6 Ocak’ta yapılacak olan start öncesinde 4 Ocak tarihinde Şili'nin Lima kentinde son bir dağ testi gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Sport Direktörü Bruno Famin, şunları kaydetti:

“2017 yılındaki 1’incilik, 2’ncilik ve 3’üncülük de dahil olmak üzere son iki yılda sergilemiş olduğumuz zaferlerle dolu performansın ardından bu yılki Dakar için tek bir hedefimiz olabilir, kazanmak. Ancak her şeyi başarılmış olarak göremeyiz. 2018 Dakar Rallisi heyecan verici olduğu kadar oldukça zorlu bir mücadeleyi beraberinde getiriyor. Rota sadece uzamakla kalmadı, günlerce sürecek olan zorlu çöl etabı da dahil olmak üzere daha da zorlaştı. Özellikle 1000 kilometrelik maraton etabı zafere giden yolda belirleyici olabilir. Sadece etaplarla değil yeni regülasyonlarla da süreç zorlaştırılmış durumda. Tüm ekipler için oldukça zor bir mücadele, bir dayanıklılık sınavı olacak. Doğal olarak tüm ekipler zafere odaklanmış durumda. Çok iyi bir araca sahibiz. Peugeot 3008DKR Maxi ve ekiplerimiz bu zorlu mücadelede zafer için yarışacaklar.”

Stephane Peterhansel ise bu yıl oldukça zor bir ralli olacağını düşündüğünü belirterek, "Kum tepeleri ve çöllerden oluşan rotalar kadar etapların uzunluğu da ekipleri zorlayacak. Zafere giden yol hiç de kolay değil. Bu projeye başlamadan önce Peugeot’yu zafere götürmeyi hedefledim. Geride bıraktığımız yarışlarda bu hedefimize de ulaştık. Şimdi zaferi sürdürme zamanı. Otomobilimiz geçtiğimiz sezonla kıyasladığımızda çok daha iyi. Artan iz genişliğinin de katkısıyla virajlarda ve dönüşlerde çok daha kontrollü ve dengeli. Bu bize özellikle kum tepelerinde daha kontrollü bir sürüş sağlayacak. Araçtaki bu gelişimden her birimiz de son derece memnunuz.” ifadelerini kullandı.

Carlos Sainz, Dakar Rallisi'nin startı öncesinde kendini çok iyi hissettiğini aktararak, "Start öncesi kendimi kondisyon olarak ralliye hazırlamış durumdayım. Peugeot ile son Dakar rallimiz olacak ve iyi bir yarış çıkartmayı hedefliyorum. Ekipler yeni Peugeot 3008DKR Maxi’yi geliştirmek için çok çalıştı. Araçlar zorlu mücadele için her yönüyle hazır. Sanırım en uzun kum tepesi etaplarına sahip yarışlardan biri olacak ve bu da ekiplerin navigasyon becerilerini ciddi anlamda zora sokacak. Yeni regülasyonlar işimizi daha da zorlaştırıyor. Yeni Peugeot 3008DKR Maxi sahip olduğu teknik niteliklerle bu zorlu mücadelede bizi en iyi şekilde destekleyecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Sebastien Loeb ise şunları ifade etti:

"Dakar’ı kazanmak için şimdi ya da asla noktasındayım. Bu benim son şansım. Geçtiğimiz sene kazanmak için gerekli niteliklere ve yeteneğe sahip olduğumuzu gördük. Daniel navigasyon noktasında çok iyi iş çıkarttı. Bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Dakar’a zafer için gidiyoruz. Ancak Dakar’da zafere giden yolu zorlaştıran birçok unsur söz konusu. Bunun da bilincindeyiz. Bir kere çok uzun. Küçük bir hata ile çok şey kaybedebilirsin. Aslında bu rallinin heyecanı açısından işi daha da keyifli kılıyor. Diğer yandan arazi benim çok da deneyimli olduğum bir arazi tipi değil. Yani arazi bana avantaj getiren bir unsur olmayacak. Bizim en önemli avantajımız daha da gelişen aracımız. Genişleyen aracımız daha dengeli ve daha stabil bir sürüş sunuyor."

Cyril Despres de araziye ve her bir etabın zorluk derecesine tam anlamıyla konsantre olduklarını belirterek, "Peru’daki ilk etaplar kumdan oluşuyor. Kum tepeleri üzerinde vakit kaybetme lüksüne sahip değiliz, ancak aracımıza ve aracımızın arazi yeteneklerine sonuna kadar güveniyorum. Kum tepelerinde hareket kabiliyetimizi arttıracak. Yüksek irtifada dar dağ yolları kadar Belen ve Fiambala gibi etaplar da heyecan ve korku faktörünü arttırıyor. Yüksek kum tepeleri ve yön bulmayı zorlaştıran işaretler navigasyon becerilerini daha da ön plana çıkartıyor.” değerlendirmesinde bulundu.