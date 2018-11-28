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"Peugeot 308"in 1 milyonuncu üretimi kutlandı

- Bugüne kadar Peugeot markası için 23 milyondan fazla otomobil üreten Sochaux fabrikasının 10 bin çalışanı, SUV 3008 modelinin 500 bininci, 308 modelinin ise 1 milyonuncu üretimini kutladı

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İSTANBUL (AA) - PSA Sochaux fabrikasının 10 bin çalışanı, Peugeot'un SUV 3008 modelinin 500 bininci, 308 modelinin ise 1 milyonuncu üretimini kutladı.

Peugeot tarafından yapılan açıklamaya göre, Peugeot'un PSA Sochaux fabrikasında üretilen SUV 3008 ve 308 modelleri, "Origine France Garantie" etiketiyle banttan çıkıyor.

Peugeot 308 ve 3008 modelleri, Sochaux Ar-Ge merkezinin proje ekipleri tarafından geliştirilirken, kapsamlı bir şekilde test edildi.

Güncel rakamlarla Peugeot 308 günde 860, Peugeot 3008 ise günde bin adedin üzerinde üretiliyor. Talebi karşılamak için haftada yedi gün üretilen araçlar, Peugeot markasının faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği tüm pazarlarda satışa sunuluyor.

Yılda yaklaşık 500 bin otomobil üretmek üzere kurulan Sochaux fabrikası bugüne kadar Peugeot markası için 23 milyondan fazla otomobil üretti. Peugeot'un SUV 3008 modelinin 500 bininci, 308 modelinin ise 1 milyonuncu üretimi de PSA Sochaux fabrikasının 10 bin çalışanı tarafından kutlandı.


- Peugeot 3008 ve 308 modelleri segmentlerinin lideri


Peugeot 3008 satışa sunulduğu Ekim 2016'dan bu yana başarılı bir performans ortaya koydu ve 2018'de Fransa'nın en çok satılan 3. otomobili oldu. B2B pazarı C-SUV segmentinde lider olan Peugeot 3008, ayrıca Fransa'daki tüm binek otomobil satışlarında ikinci sırada yer alıyor. Peugeot 3008 sergilemiş olduğu satış performansıyla 2008 ve 5008 modelleri ile Peugeot'nun Avrupa'nın SUV sınıfının lideri olmasına katkı sağladı.

Satışa sunulduğu 2013'ten bu yana tüm dünyada 1 milyon adet satış başarısına ulaşan Peugeot 308 de bu yıl Fransa'da C segmentinin lideri konumunda bulunuyor. Aynı zamanda B2B pazarı C segmenti lideri olan Peugeot 308, Fransa'daki tüm binek otomobil satışlarında en çok satan üçüncü otomobil konumunda.

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