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Peugeot "En Başarılı Yöneten Marka" ödülünü aldı

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, Sikayetvar.com tarafından düzenlenen Achievement in Customer Excellence (ACE) Awards'ta en yakın rakibinin 14 puan önüne geçerek 73,5 puan ile otomotiv sektöründe birincilik ödülünün sahibi oldu. Peugeot...

Peugeot

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, Sikayetvar.com tarafından düzenlenen Achievement in Customer Excellence (ACE) Awards'ta en yakın rakibinin 14 puan önüne geçerek 73,5 puan ile otomotiv sektöründe birincilik ödülünün sahibi oldu.

Peugeot Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, A.C.E Awards ile 19 sektörde "müşteri deneyimini en iyi yöneten ulusal ve uluslararası markalar" ödüllendiriliyor.

"Müşteri Deneyim Endeksi", Sikayetvar.com kullanıcılarına yapılan 400 bin anketten elde edilen veriler doğrultusunda, "En iyi müşteri deneyimi yaşatan firmaları" belirliyor. Başarı skoru her firmanın şikayet oranı, memnuniyet oranı, teşekkür oranı ve müşterilerin markada kalma isteklerine göre hesaplanıyor. Peugeot Türkiye, müşteri memnuniyetini tüm çalışmaların merkezine koyarak şikayetleri etkin ve doğru yöneterek marka imajı, müşteri sadakati, tavsiye etme ve kalite algısını daha üst düzeylere çıkarmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
A.C.EAchievement In Customer ExcellencePeugeot
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