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Peugeot, Legend Lifestyle koleksiyonunu genişletiyor

- Peugeot, hayranları için tasarladığı yeni Legend kıyafet ve aksesuarlarını tanıttı

Peugeot, Legend Lifestyle koleksiyonunu genişletiyor
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İSTANBUL (AA) - Peugeot, hayranları için tasarladığı yeni Legend kıyafet ve aksesuarlarını tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot’nun Legend Lifestyle koleksiyonu genişlemeye devam ediyor. Marka hayranlarının beğenisine sunulan yeni kıyafetler yıl boyunca giyilebiliyor. Sweatshirtler kapüşonlu veya bisiklet yaka alternatifleriyle siyah veya beyaz olarak sunuluyor.

Tişörtler de siyah veya beyaz renklerde, 1970'lerin logosundan esinlenen klasik deri bir aslan motifine sahip bulunuyor. Altın Peugeot Legend logosuna sahip siyah tükenmez kalem ve kutusu günlük kullanıma şıklık katıyor.

Peugeot Design Lab bu koleksiyona imzasını atmış durumda bulunuyor. Tasarımcılar, ok üzerinde yürüyen orijinal aslan logosundan 1970'lerin sembolik logolarına kadar hatta markanın en yeni konsept otomobili Peugeot e-Legend konsept otomobiline kadar 208 yıllık Peugeot tarihini vurgulayan logoları tekrar değerlendirdi. Seçilen malzemeler ve Legend Lifestyle ürünlerinin üretiminde gösterilen özen, Peugeot’nun sınıf atlama stratejisini yansıtıyor ve destekliyor.

Koleksiyondaki yeni ürünler, Peugeot'nun retro ve trend Legend Lifestyle ile Legend 504 koleksiyonlarını genişletiyor. 2018 Paris Otomobil Fuarı’na katılanlar ilk kez sergilenen yeni koleksiyonu yakından görme fırsatı buldu. Peugeot online mağazasında satışa sunulan koleksiyon ürünlerinin fiyatları 14,90 avro ile 50 avro arasında değişiyor.


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