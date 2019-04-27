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Peugeot yeniden "Müşteri Deneyimini En Başarılı Yöneten Marka" oldu

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, Sikayetvar.com tarafından düzenlenen "A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards 2019" yarışmasındaki birinciliğinin ardından, 2019'un ilk çeyreğinde de "Müşteri Deneyimini En Başarılı...

Peugeot yeniden
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İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, Sikayetvar.com tarafından düzenlenen "A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards 2019" yarışmasındaki birinciliğinin ardından, 2019'un ilk çeyreğinde de "Müşteri Deneyimini En Başarılı Yöneten Marka" oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, 2019 yılının ilk çeyrek sonuçlarına göre, Sikayetvar.com platformunun müşteri deneyim endeksinde aldığı 70,8 müşteri deneyim puanıyla en yakın rakibinin 14 puan önüne geçerek otomotiv B kategorisinde yeniden birinci sırada yer aldı. Peugeot Türkiye, daha önce de "Müşteri Deneyimini En Başarılı Yöneten Marka" olmuştu.

"Müşteri Deneyim Endeksi", Sikayetvar.com kullanıcılarına yapılan anketlerden elde edilen veriler doğrultusunda, "En İyi Müşteri Deneyimi Yaşatan Firmaları" belirlemeye yönelik bir araştırma. Başarı skoru her firmanın şikayet oranı, memnuniyet oranı, teşekkür oranı ve müşterilerin markada kalma isteklerine göre hesaplanıyor.

Müşteri memnuniyetini tüm çalışmalarının merkezine koyan Peugeot Türkiye, müşterilerinden gelen geri bildirimleri etkin ve doğru yöneterek marka imajı, müşteri sadakati, tavsiye etme ve kalite algısını daha üst düzeylere çıkarmayı hedefliyor.


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