Peugeot'dan bakım kampanyası

İSTANBUL (AA) - Peugeot, tüm modellerine yönelik düzenlediği bakım kampanyası kapsamında "Peugeot Fiks Menü Paketi"nde yüzde 15, "Peugeot 3+Fiks Menü Paket"inde ise yüzde 25 indirim sunuyor.

Peugeot tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Ekim- 15 Aralık'ta devam edecek olan Peugeot Bakım Kampanyası kapsamında, "Fiks Menü Paketi"nde yüzde 15 ve "3+Fiks Menü Paketi"nde yüzde 25 indirim fırsatı müşterileri bekliyor.

Ayrıca bakım kampanyasına ek olarak, 4 adet Michelin veya Continental lastik alışverişi yapan müşterilere, bir sonraki bakımda kullanılacak 120 liralık indirim kuponu veriliyor. Tüm bu fırsatlardan yararlanmak isteyen müşteriler, Peugeot'un yetkili satıcılarına başvurabiliyor.