Peugeot'dan e-LEGEND CONCEPT

İSTANBUL (AA) - Peugeot, 24-26 Mayıs'ta PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT otomobilini sergileyecek.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 24-26 Mayıs'ta Villa d'Este Concorso d'Eleganza'da Como Gölü kıyısında hem konsept otomobilini sergileyecek hem de 90. yıl dönümünü kutlayacak.

PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT, Peugeot'nun sürüş keyfi de dahil olmak üzere geleceğe yönelik heyecan verici vizyonunu ortaya koyuyor. Heyecan uyandıran mimarisiyle Peugeot markasının mirası olan doğal zarafeti daha da ileriye taşıyan bu konsept otomobil, kişileri otomobilin geleceğine taşıyor.

PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT, köklü bilgi birikimi ve deneyimi en ileri otomotiv teknolojisi ile birleştirerek marka mirasını geleceğe taşıyor. Peugeot, bu konsept otomobille ultra modern teknolojinin otomobil tasarım özellikleriyle uyum sağlayabileceğini gözler önüne seriyor.





- "Konsept otomobil ve prototip" kategorisinde yer alıyor





Coupe tasarım, sürüş hissine vurgu yapmak üzere bilinçli olarak seçildi. Konsept otomobil, modern tasarım unsurlarıyla gerçekçi ve kullanışlı gövde orantılarını harmanlıyor.



"Konsept otomobil ve prototip" kategorisinde yer alan PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT, şık çizgilerini ve modern coupe tasarımını Concorso d'Eleganza'ya katılan seçkin klasik otomobillerin arasında sergileyecek.



Peugeot Tasarım Direktörü Gilles Vidal ve konsept otomobillerden sorumlu Matthias Hossann, PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT otomobilini Villa Erba ve Villa d'Este arasındaki geçit töreninde kullanacak.



Bunun dışında yeni Peugeot 508 SW GT de basın aracı olarak tüm etkinlik boyunca görev yapacak.

