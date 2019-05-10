Peugeot'dan mayıs ayı kampanyası

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye binek modellerinde 75 bin TL’ye varan yüzde 0,99 faizli kredi ve hafif ticari modellerinde 45 bin TL’ye varan yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle müşterilerine mayıs ayına özel finans seçenekleri sunuyor.

Peugeot Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Peugeot Showroom'ları, mayıs ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri saat 23.00'e kadar açık olacak.





- Peugeot modelleri ve fiyatları





Uluslararası 63 ödüle sahip, şık ve farklı tasarımıyla üst düzey teknoloji ve sürüş keyfi sunan Peugeot SUV 3008’in yanı sıra performansı ve dış tasarımı ile dikkati çeken Peugeot SUV 5008 modellerinde ÖTV indirimine ek 75 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası söz konusu.

Mirror Screen ve 16 inç 5 kollu jantlı yeni SIGNATURE versiyonuyla Peugeot 208, aylık bin 250 TL taksit veya 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.

Güçlü SUV görünümü ile sağlamlığı ve ileri teknolojiyi bir araya getiren Peugeot SUV 2008 ve Peugeot i-Cockpit ile sürüş keyfi sunan Peugeot 308 modellerinde ÖTV indirimine ek 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası uygulanıyor.

Peugeot 301, ÖTV indirimine ek 25 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası veya aylık bin 500 TL‘den başlayan taksitler mevcut. Ayrıca, Active 1.2 Puretech 82 HP versiyonu 4 bin TL peşin alım indirimi ve 10 bin TL hurda indirim avantajı ile 70 bin 500 TL fiyat ile satışa sunuluyor.

SUV görünümü ve ürün özellikleri ile segmentinde kuralları değiştiren yeni Peugeot RIFTER, ÖTV indirimine ek 45 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası veya aylık bin 400 TL taksit fırsatı ile sunuluyor. Ayrıca, lansmana özel ilk bakım hediyesi ve KOBİ’lere özel koşullar ile satışta.

Geniş ve konforlu yaşam alanıyla günlük kullanımları keyfe dönüştüren yeni Peugeot Partner Van, vergi indirimine ek 36 bin TL için 18 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası ve özel KOBİ fırsatları ile satılırken diğer Hafif Ticari Araç modellerinde ise 2019 model yılı için vergi indirimine ek 36 bin TL‘ye kadar 18 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası sunuluyor.