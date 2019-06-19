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Peugeot'dan yeni nesil SUV: Peugeot 2008

- Peugeot, otomotiv dünyasında tamamen yeni bir deneyim yaşamak isteyenler için yeni Peugeot SUV 2008'i sundu

Peugeot'dan yeni nesil SUV: Peugeot 2008
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İSTANBUL (AA) - Yeni Peugeot SUV 2008, boyutlarıyla gerçek bir SUV duruşu ortaya koyarken, güçlü ve özgün bir tasarım yaklaşımıyla dikkati çekiyor.

Peugeot açıklamasına göre, firma, otomotiv dünyasında tamamen yeni bir deneyim yaşamak isteyenler için yeni SUV 2008’i sunuyor.

Yenilikçi ve heyecan verici bir otomobil deneyimi yaşatma vizyonuyla hareket eden Peugeot, çok yönlü bir sürüş deneyimi için son derece modern bir yorum getiriyor.

Yeni Peugeot SUV 2008, boyutlarıyla gerçek bir SUV duruşu ortaya koyarken son derece güçlü ve özgün bir tasarım yaklaşımıyla dikkati çekiyor.

Peugeot’nun sahip olduğu bilgi birikiminden ve deneyimden sonuna kadar yararlanan yeni nesil SUV, yeni nesil i-Cockpit 3D de dahil olmak üzere en gelişmiş teknolojileri bünyesinde barındırıyor.

Yenilikçi güç ve aktarma organlarıyla öne çıkan Peugeot SUV 2008, kullanıcıya elektrikli, benzinli ve dizel olmak üzere her biri yüksek verimlilik seviyesine sahip 3 farklı motor seçeneğinden birini seçme imkanı tanıyor.

Yeni Peugeot SUV 2008, şirketin geleceğe dair heyecan ve güven verici vizyonunu yansıtmakla birlikte kullanıcılara ihtiyaç duydukları mobilite çözümünü sağlıyor. Yeni SUV ayrıca, Peugeot ürün gamını başarıya götüren değerleri bünyesinde barındırmakla kalmıyor, tasarım, inovasyon ve teknoloji noktasında daha da ileriye taşıyor.

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PeugeotPeugeot SUV 2008
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