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Pevrul Kavlak güven tazeledi

- Kavlak, Türk Metal Sendikasının 16. Olağan Genel Kurulu'nda oy birliğiyle genel başkanlığa tekrar seçildi

Pevrul Kavlak güven tazeledi
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ANKARA (AA) - Türk Metal Sendikasının 16. Olağan Genel Kurulu'nda oy birliğiyle genel başkanlığa Pevrul Kavlak tekrar seçildi.

Büyük Anadolu Esenboğa Termal Otel'deki genel kurulda, genel başkan ve yönetim organlarının seçimi 261 delegenin katılımıyla gerçekleşti.

Oylamanın ardından, Pevrul Kavlak oy birliğiyle genel başkanlığa tekrar seçildi.

- "Sendikacılığı yeni bir boyuta taşıyacağız"

Kavlak, seçimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni nesil sendikacılık anlamında çok farklı projelerinin olduğunu belirterek üyeleriyle ilgili sosyal içerikli uygulamaları hayata geçireceklerini söyledi.

Son toplu iş sözleşmesiyle üyelerin tamamlayıcı sağlık sigortasına kavuştuğunu ifade eden Kavlak, "Bizim arkadaşlarımız istedikleri hastaneye gidiyorlar ve ceplerinde bir kuruş da eksik olmuyor." dedi.

Eğitim konusunda da üyelerine katkıda bulunduklarını anlatan Kavlak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de üniversitede okuyan üyelerin çocuklarına yurtlar yapacaklarını bildirerek, üyelerinin çocuklarının artık sendikalarının yurtlarında kalacaklarını ifade etti.

Sağlık konusunda ciddi kararlar aldıklarını vurgulayan Kavlak, "Üyelerimizin engelli ve bakıma muhtaç çocuklarıyla ilgili ciddi kararlar aldık. Bu önümüzdeki süreçte inşallah onları da hayata geçireceğiz. Türkiye'de sendikacılığı yeni bir boyuta taşıyacağız." diye konuştu.



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