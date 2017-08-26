"Peygamberler diyarı" turizmin gözdesi oldu

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin metfun olduğuna inanılan doğa harikası Diyarbakır'ın Eğil ilçesi, Kralkızı Baraj Gölü, sur sarnıçları ve tarihi yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kent merkezine yaklaşık 52 kilometre mesafede bulunan ve antik çağlardan günümüze kadar tarihin yapı taşlarını oluşturan birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Eğil, inanç, doğa ve kültür turizmi ile ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

Nebi Harun-i Asefi, Nebi Hallak, Nebi Harut, Nebi Zünnun, Nebi Hürmüz, Nebi Ömer ve Danyal ile Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberlerin kabirlerinin bulunduğuna inanılan ilçe, Kralkızı Baraj Gölü, sur sarnıçları ve tarihi yapısıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

- "Eğil bölgenin turizm cenneti olacak"

Eğil Kaymakamı Kürşad Atak, ilçenin hafta sonları yaklaşık 5 bin turisti ağırladığını söyledi.

İlçedeki ziyaretçi tepesine 2 çeşme, tabiat parkı, alışveriş mekanları, otopark alanı, peyzaj çalışmaları, yürüyüş yolu gibi düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Atak, turizme yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İlçenin bölgenin turizm ihtiyacını karşılayacak bir konumda olduğunu vurgulayan Kaymakam Atak, şöyle konuştu:

"İlçeye turizm sezonunda yaklaşık 150 bin ziyaretçi gelmektedir. İlerleyen zamanlarda Eğil, bölgenin turizm cenneti olacak. Hiçbir yere nasip olmayan doğal güzelliklere sahip olan ilçemiz, peygamber kabirleri ve baraj kıyısıyla eşsiz bir güzelliğe sahip."

- "İlçeye çok fazla talep var"

İlçede baraj gölü kıyısındaki bir tesisin işletmecisi olan Maşallah Kırtay da tesise yaklaşık 3 milyon lira yatırım yaparak vatandaşların hizmetine sunduğunu söyledi.

Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin ilçeyi ziyaret ettiğini kaydeden Kırtay, Şanlıurfa, Mardin, Elazığ, Bingöl, Malatya, Van, Şırnak ve Siirt'ten vatandaşların yoğun olarak ilçeye geldiğini belirtti.

Diyarbakır'da inanç turizminin geliştiğini aktaran Maşallah Kırtay, şunları söyledi:

"Diyarbakır'a gelenler sahabe kabirlerini ziyaret ettikten sonra mutlaka buraya da gelirler. Buraya gelenlerin ihtiyaçlarını elimizden geldiği kadar gidermeye çalışıyoruz. Aileler sabahtan gelip ziyarete uğrarlar, yemek yerler, teknelerle gezinti yaptıktan sonra evlerine dönerler."

Eğil'de peygamber kabirlerinden dolayı inanç turizminin geliştiğini bildiren Kırtay, ilçenin çok güzel doğa manzarası olduğunu dile getirdi.

Maşallah Kırtay, baharın gelmesiyle ziyaretçi sayısında yoğun bir artış yaşandığını aktararak, "İlçeye çok fazla talep var. İlçe her gün gelişiyor. Devlet desteği sürekli artıyor. Devlet desteği arttıkça da otopark sorunu çözülüyor. Gece kalmak için konaklama yerleri yapılıyor, piknik yerleri açılıyor. Birkaç yıla kadar burası çok gelişecek. Gerekli şartlar oluştuğu zaman Diyarbakır ve çevre illerden gelen insanlar burada tatil ihtiyaçlarını giderecek, artık batıya tatile gitmeyecekler. Talep yüksek, doğa manzarası harika." dedi.

- Ziyaretçiler memnun

Ziyaretçilerden Zeydin Aktaş ise ilçeye ilk kez geldiğini belirterek, ilçeyi çok beğendiğini dile getirdi.

Eğil'in tarihi ve doğal güzellikleri olduğunu anlatan Aktaş, "Herkesin zaman zaman buralara gelip ziyaret etmesi gerekiyor. Çok memnun kaldım. Ziyaretçiler buradan daha güzel bir yer bulamazlar. Hem doğal güzellikleri hem de tarihi yönüyle güzel bir ilçe." diye konuştu.

Mehmet Doğan ise kentin inanç turizmi yönünden çok geliştiğini, bunun yanı sıra doğa ve kültür turizminin de zamanla gelişeceğini kaydederek, bu nedenle ailesi ile sürekli ilçeyi ziyaret ettiğini bildirdi.