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"Peygamberler şehrini yalnız bırakmayın"

- Yazar Lekesiz: - "Peygamberler şehrini yalnız bırakmayın. Söyleyin babanıza, arabanızın modelini yükseltmek yerine, ailecek sizi Kudüs’e götürsün. Oradaki kardeşlerinize destek olun"

İSTANBUL (AA) - Yazar Ömer Lekesiz, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Kalite Takip Sistemi (KTS) etkinlikleri kapsamında, "Fotoğraflarla Kudüs'ün Hikayesi" konulu konferansa katıldı.

Şişli’deki Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Lekesiz, kendi çektiği fotoğraflar eşliğinde Kudüs’ün 4 bin yıllık tarihini, sosyal, kültürel ve dini yönden geçirdiği değişimlerle birlikte anlattı.

Lekesiz, Kudüs'te bulunan Halil Kapısı, Davut Kapısı, Nebi Kapısı, Mağribliler Kapısı, Rahmet Kapısı, Aslan Kapı, Çiçek Kapısı, Şam Kapısı ve Yeni Kapı'ya ilişkin bilgi vererek, kapılardan oluşan eski ve yeni Kudüs'te, 1967’den beri kan çiçekleri açtığını, bugün Müslümanların Kudüs'ü yalnız bırakmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Halil Kapısı'nın Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler tarafından ortak kullanılan tek kapı olduğuna işaret eden Lekesiz, sosyal hayat anlamında bu kapının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Ömer Lekesiz, Kudüs meselesini en başından beri dert edindiğine vurgu yaparak, "Peygamberler şehrini yalnız bırakmayın. Söyleyin babanıza, arabanızın modelini yükseltmek yerine, ailecek sizi Kudüs’e götürsün. Oradaki kardeşlerinize destek olun." dedi.

Kıble Camisi'ni de detaylı olarak anlatan Lekesiz, Cismaniye Kilisesi, Zeytindağı, Nebi Musa Makamı Külliyesi, Eriha, Lut Gölü ve Hişam Sarayı'na ilişkin de bilgi verdi.

Öğretmen Ceyda Saliha Şener'in moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta konuşan, okul müdürü Abdulsamet Dindar da Lekesiz'e ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğretmen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansın ardından okulda Kudüs Köşesi açıldı. Kitaplarını da imzalayan Ömer Lekesiz'e öğrenciler ebru çalışması hediye etti.

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