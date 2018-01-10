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Peynir tenekesinde kaçak sigara sevkiyatı

- Erzurum'da durdurulan bir kamyonda peynir tenekeleri ile sanayi tipi fırın içerisine zulalanmış 12 bin paket kaçak sigara ve yüzlerce paket nargile tütünü ele geçirildi

Peynir tenekesinde kaçak sigara sevkiyatı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da peynir tenekeleri ve sanayi tipi fırın içerisine zulalanmış 12 bin paket kaçak sigara ve 750 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'dan İstanbul'a giden bir kargo firmasına ait kamyonda gümrük kaçağı sigara ve nargile tütününün Erzurum güzergahı kullanılarak sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu çerçevede, ekiplerce takip edilerek Erzurum'da durdurulan kamyonda, tütün tespit köpeği Hazır'ın tepkisiyle yapılan aramada peynir tenekeleri ve sanayi tipi fırın içerisine zulalanmış 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 750 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.



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