Peynirin kraliçesini üretiyorlar

Hotel Grand Side, Club Grand Side ve Club Grand Aqua otellerinin mutfaklarında kullandıkları malzemelerin büyük bir kısmını kendi çiftliklerinden temin ettiklerini söyleyen Sezer Grup Yönetim Kurulu üyesi Rengin Sezer, 57 bin metrekarelik alanda narenciye ve mevsimine göre çeşitli meyveler ve sebzeler ürettikleri bilgisini veriyor. 2004’te çiftlikte organik üretime geçtiklerini belirten Sezer, 200 bin metrekarelik çiftlik alanlarında 3 bin adet büyükbaş hayvanları olduğunu günlük süt üretimlerinin 8 bin litreye ulaştığını ve Rani markasıyla 60 çeşit peynir ürettiklerini kaydediyor. Otellerinin yatak kapasitesinin 3 bin 500 olduğunu aktaran Sezer, çoğunlukla Avrupa pazarından gelen misafirlerinin dilediklerinde bahçelerinde gezebildiğini ifade ediyor.



Rani etiketli organik ürünlerini kendi sanal mağazalarında ve büyük marketlerde ve şarküterilerde satışa sunduklarını söyleyen Sezer, mutfaklarında kullandıkları süt ve kırımızı et ürünlerinin tamamının, sebze ve meyvenin ise yüzde 50'sinin çiftliklerinden geldiğini, geri kalan ihtiyaçları konvansiyonel tarım ürünleri olarak dışarıdan satın aldıklarını ifade ediyor. Kendi çiftliklerinin olmasının otel ekonomisine yüzde 30'luk kazanç getirdiğinin altını çizen Sezer, ama asıl amaçlarının otelin ekonomisine katkıdan çok misafirlerine iyi gıda sunmak olduğunun altını çiziyor.Para Dergisi