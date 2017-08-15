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Philips OLED TV'ye ödül

- Philips OLED TV, Avrupa Görüntüleme ve Ses Kurumu tarafından "2017-2018 Satın Alınabilecek En İyi OLED TV" kategorisinde ödüle layık görüldü

Philips OLED TV'ye ödül

İSTANBUL (AA) - Philips OLED TV, Avrupa Görüntüleme ve Ses Kurumu (EISA) tarafından "2017-2018 Satın Alınabilecek En İyi OLED TV" kategorisinde ödüllendirildi.

Philips açıklamasına göre, en iyi resim ve yapı kalitesi kombinasyonuyla öne çıkan Philips OLED TV, EISA "Best Buy OLED TV 2017-2018" ödülünü kazandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, EISA, Philips TV'nin 9002 modelini uygun fiyata en son teknoloji ve performans sunmasını "Philips 9002, büyüyen OLED pazarında öne çıkıyor" ifadesiyle vurguladı.

9002 Modeli, Philips’in ilk OLED modeli olan 901F’den sonra Philips’in ikinci OLED modeli oldu. 9002’yi diğerlerinden ayıran özellik ise, bu modelde ilk kez olarak Philips’in işlemci gücünü, hızını ve etkinliğini artıran yeni P5 görüntü kalitesi iyileştirme motoru kullanması.

Ödülle ilgili değerlendirme yapan TP Vision Avrupa Direktörü Kostas Vouzas, "EISA’nın 9002’yi bu ödülle onurlandırmasından ve OLED piyasasında özgün ve ulaşılabilir olan bu modelin üretilmesiyle ilgili çabamızın böyle bir karşılık duymasından mutluluk duyuyoruz. Philips OLED TV her yönüyle daha iyi görünür." ifadelerini kullandı.


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EISAOLED TVPhilips
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