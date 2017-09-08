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Pijamalar arasında uyuşturucu hap sevkiyatı

- Mersin'de polis ekiplerince bir otomobilde pijama paketlerinin arasına gizlenmiş 269 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Pijamalar arasında uyuşturucu hap sevkiyatı

MERSİN (AA) - Mersin'de, bir otomobilde yapılan aramada, pijama paketlerinin arasına zulalanmış 269 bin uyuşturucu hap bulundu, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin Akdeniz ilçesi Serbest Bölge gişelerinde yaptığı denetimde durdurulan bir otomobilde, narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldı.

Aramada, pijama paketleri arasına zulalanmış 269 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yabancı uyruklu araç sürücüsü gözaltına alındı.


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