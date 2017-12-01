Piknik tüpü gazından zehirlendiği iddia edilen kadın öldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de su ısıtmak için banyoda kullandığı piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendiği ileri sürülen 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Haraz Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 65 yaşındaki Ayşe Göroğlu, piknik tüpüyle su ısıtarak banyo yapmak istedi.
Bir süre sonra gaz kokusu alan Göroğlu'nun yakınları, banyo kapısını kırarak içeri girdi. Banyoda baygın halde bulunan Göroğlu, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendiği ileri sürülen Göroğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.