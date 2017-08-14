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Piknikçilerin davetsiz misafiri yavru bozayı

- Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanda piknik yapan ailenin karşılaştığı yavru bozayı ile bir köpeğin mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu

Piknikçilerin davetsiz misafiri yavru bozayı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanda piknik yapan ailenin karşılaştığı yavru bozayı ile bir köpeğin mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu.

Cıbıltepe Kayak Merkezindeki ormanlık alana piknik yapmak için gelen Sağlam ailesi, yavru bir bozayı ile karşılaştı.

Sempatik tavırları ile dikkati çeken yavru bozayı, bu sırada çevredeki köpeklerce fark edildi. Kurtulmak için bir ağaca tırmanan yavru bozayı, kendisine havlayan bir köpek tarafından bölgeden uzaklaştırılmak istendi. Bir süre sonra ağaçtan inen bozayı ile bu köpeğin mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu

Mücadelenin ardından yavru boz ayı kendisini kovalayan köpek tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Yavru bozayı ile köpeğin koşuşturması pikniğe gelen ailedeki Mehmet Sağlam tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Mehmet Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ormana pikniğe gittiklerini ifade ederek, "Kayak merkezi civarındaydık. Denizli'den, İzmir'den damadım, torunlarım, gelmişti. Piknik yapalım dedik. Bir baktık ayı yavrusu. Bu sırada bir ağaca çıkmaya başladı." dedi.

Yavru bozayı ağaca çıkarken kendisini fark eden köpeklerin etrafını sardığını aktaran Sağlam, "Bir köpek yavru ayıyı sıkıştırınca çama tırmandı. Biz de telefon kamerasıyla çektik. Ayı yavrusu ağaçtan geri indi, köpekler kovalamaya başladı, yavru ayı da kaçtı." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
KarsYavru Boz Ayı
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