Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam adana süper lig sanal koruma
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Piknikte silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman’da piknik alanında çıkan silahlı kavgada biri çocuk iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre; Kahta-Siverek yolu üzerindeki Kahta Çayı kenarında piknik yapan Bayat ve Gül aileleri ile başka bir aile arasında bilinmeyen...

Piknikte silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman’da piknik alanında çıkan silahlı kavgada biri çocuk iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Kahta-Siverek yolu üzerindeki Kahta Çayı kenarında piknik yapan Bayat ve Gül aileleri ile başka bir aile arasında bilinmeyen nedenden dolayı sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, gruptakilerden ismi öğrenilmeyen bir kişi yanında getirdiği av tüfeğiyle tartıştığı gruba doğru ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Halil Bayat (31) ve Emine Gül (9), 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın failinin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KahtaPiknikSilahlı Kavga
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5