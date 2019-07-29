Dünyanın önde gelen yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, Weet-Bix, Liqui-Fruit, Ceres, Sasko, Safari, Spekko ve White Star gibi tanınmış ölçekli markalara sahip Pioneer Foods’u satın aldı. Afrika menşeli temel gıda maddelerinde güçlü bir konuma sahip olan Pioneer Foods’un satın alınmasıyla PepsiCo, Sahra Altı Afrika’da üretim ve pazarda büyüme kabiliyetlerini artırmış olacak.



Dünya çapında kilit pazarlarda büyümelerini sürdüreceklerini belirten PepsiCo Başkanı ve CEO Ramon Laguarta, “Yiyecek içecek kategorisinde Fayda Gözeterek Kazanırken global lider olma vizyonumuza ulaşma yolunda, Güney Afrika’nın önde gelen yiyecek ve içecek şirketlerinden Pioneer Foods ile güç birliği içinde bulunmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Pioneer Foods satın alması, Afrika’daki işlerimizi büyütmemizi sağlayacak farklı bir fırsatı temsil ediyor. Öyle ki, yalnızca Güney Afrika’da değil aynı zamanda Sahra Altı Afrika’da da genişleme stratejimizin önemli bir bölümünü oluşturuyor’’ diye konuştu.



“Heyecan verici bir dönüm noktası’’



Yaklaşık 1,7 milyar dolar değerindeki bu satın almanın Pioneer Foods cephesinde heyecan verici bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Pioner Foods CEO'su Tertius Carstens, “PepsiCo’nun bir parçası olarak, lider markalarımızı büyütmek için daha büyük bir ölçeğe, yerel tarıma ve insanlara yatırım yapmak için daha büyük sermayeye sahip olacağız. Ayrıca, küresel imkânlara daha fazla erişimimiz ve şirketimizi daha da yükseklere çıkarmaya kararlı bir ortağımız olacak’’ dedi.



Afrika’daki sürdürülebilir tarıma da destek



Lider yiyecek ve içecek şirketlerinden olmasının yanı sıra dünyanın en büyük tarım şirketlerinden biri olan PepsiCo bu satın almayla birlikte, Afrika’daki Sürdürülebilir Tarım Programı’nı genişletecek, verimliliğini artıracak ve geçim kaynaklarını iyileştirecek.